Mercedes Classe E 300e: plug-hybrid al sapore di ammiraglia

La Mercedes affronta la sfida dell'elettrificazione con una gamma che agisce a tutto campo, senza trascurare nessuna soluzione, ne è un esempio la Classe E 300e della nostra prova, una berlina plug-in hybrid che abbina un'unità a benzina da 2 litri al comparto elettrico.

Con i suoi quasi 5 metri di lunghezza e quella configurazione da berlina slanciata sembra rubare la scena alla Classe S, per via del piglio da ammiraglia sottolineato dalle cromature intorno alla calandra con la grande stella al centro, e sopra i gruppi ottici posteriori uniti da un elemento centrale per una soluzione di continuità che sottolinea la larghezza dell'auto.

Il portamento è regale: la vettura è adagiata su ruote in lega multirazze dalla spalla bassa ed il montante posteriore inclinato ne slancia la fiancata. E' Lunga 4949 mm, larga 1880 e alta 1468 e mantiene il tradizionale look e le proporzioni delle classiche berline Mercedes a tre volumi. Lo sbalzo anteriore corto e il cofano lungo sono seguiti da un abitacolo arretrato e generosamente dimensionato, anche grazie al passo allungato di due centimetri (2961 millimetri) rispetto alla serie precedente.

La capacità del bagagliaio arriva a 540 litri.





Spaziosa per 5, ma da vivere in 4, la Classe E 300e presenta una plancia a dir poco scenografica, per via della sua configurazione a tutto schermo. Infatti, davanti al guidatore c'è un display che appare staccato dal contesto e consente di gestire la vettura dal posto guida; un altro è situato nella parte centrale; mentre il passeggero ha il suo, in modo da potersi intrattenere durante i viaggi più lunghi, magari vedendo un film. Si tratta di dispositivi molto reattivi, intuitivi, e che consentono di scaricare diverse applicazioni senza lo spiacevole effetto sovraccarico che andrebbe a rallentarli, in quanto beneficiano della CPU dedicata. Per il resto, si viene accolti da una selleria morbida ed opulenta in un ambiente rifinito con cura, e realizzato con materiali di qualità.

In viaggio è silenziosa, fluida, ma anche agile, con le 4 ruote sterzanti che la fanno sembrare decisamente più corta nelle svolte più strette e nella guida in città. Il cambio automatico a 9 rapporti è ben sincronizzato con la power unit, che offre 204 CV termici e 129 elettrici, e consente percorrere circa 100 km in modalità elettrica, grazie ad una batteria da 24,5 kWh che si ricarica dal 10% all'80% in 20 minuti da una colonnina rapida ad una potenza di 50 kW.

I consumi in modalità ibrida variano a seconda del quantitativo di energia contenuta dal pacco batteria al momento della rilevazione, perché possono essere irrisori, meno di 1l/100 km, oppure arrivare intorno ai 20 km/l a batteria scarica. Le prestazioni, in ogni caso, sono brillanti, tanto che lo 0-100 km/h è coperto in 6,4 secondi, mentre la velocità massima, dove consentito, può toccare i 236 km/h. Con le luci ambientali capaci di rendere l'atmosfera unica, ed un assetto a prova di pavé, la voce comfort sfiora quasi il livello della Classe S.

Di elevato livello anche gli Adas e i sistemi di guida autonoma. Con Attention Assist che lavora in combinazione con la telecamera nel display 3D del conducente l'auto rileva segni di microsonno. Dal monitoraggio degli occhi del conducente il sistema fa scattare un avviso acustico e - se il conducente continua a non prestare attenzione alla situazione del traffico - prima viene fatto partire un secondo avviso e successivamente viene avviato un arresto di emergenza.

Classe E e' predisposta per Automated Valet Parking (guida autonoma di livello 4). L'auto dispone della tecnologia di bordo per parcheggiare e uscire dalla piazzola in modo completamente automatico senza conducente a bordo.

Per una Classe E 300e il listino parte da poco più di 77.000 euro, ma attingendo alla corposa lista degli accessori può salire in maniera importante.

