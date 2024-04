Toyota C-HR: seduce in maniera sostenibile

Dopo il successo della prima generazione, la nuova Toyota C-HR era una delle novità più attese degli ultimi tempi, e non ha deluso le aspettative, a cominciare dal design, che rimane originale ma si differenzia in maniera sostanziale da quello del modello precedente. L'abbiamo provata nella variante con power unit full hybrid con motore termico 1.8, quella d'accesso alla gamma, che non si è rivelata per niente una scelta povera, tutt'altro. Tutta nuova, la CH-R di seconda generazione parla un linguaggio stilistico innovativo, dove solamente le proporzioni richiamano quelle del modello precedente. Osservandola meglio, però, si nota uno sbalzo anteriore più corto di 25 mm, mentre la presenza sulla strada viene enfatizzata dalla carreggiata più ampia di 35 mm, e dalla lunghezza inferiore di 2 cm.

All'anteriore cambiano le firme luminose con i nuovi fari a LED che incorporano gli indicatori di direzione, mentre dietro la vettura sfoggia un'illuminazione senza interruzione, che sottolinea la larghezza dell'auto, e appare quasi come uno spoiler con la scritta C-HR inglobata nella parte centrale. A rendere la silhouette più filante contribuiscono anche le maniglie a scomparsa.

L'interno è moderno e ben fatto, con evidenti richiami alla nuova Prius ed all'elettrica BZ4x per quanto riguarda il disegno della plancia e la disposizione dei due display da 12,3 pollici per la strumentazione ed il sistema multimediale, anche se lo schermo dell'infotainment parte da 8 pollici. Lo spazio è ampio, in 5 si sta bene, ma, soprattutto, chi siede dietro vanta una maggiore visibilità per via di superfici vetrate nella zona posteriore ampliate rispetto al modello precedente; cresce anche il vano di carico con 11 litri in più a disposizione per la 1.8 della nostra prova, per via della batteria agli ioni di litio collocata sotto il divano posteriore. Il guidatore siede ad una distanza da terra tale da consentirgli un'ampia visibilità, ma è avvolto dalle forme dell'abitacolo, e trova tutto al primo sguardo. Quindi, l'integrazione tra l'auto e chi è al volante è stata migliorata, così come il sistema d'infotainment, che sfrutta aggiornamenti over the air, la connessione allo smartphone senza fili tramite Apple CarPlay ed Android Auto, ed i comandi vocali.

Al volante l'auto risulta comoda e all'occorrenza sa essere brillante, coadiuvata da uno sterzo ben calibrato e da un telaio che aiuta l'agilità sul misto. La power unit con il 1.8 ora sfoggia una potenza di 140 CV e può contare, come tutte le C-HR full Hybrid, su una batteria agli ioni di litio con il 14% di potenza in più e un peso ridotto di 1,5 kg. Il meccanismo epicicloidale che simula l'azione del cambio è stato migliorato, e adesso il cosiddetto effetto scooter si avverte soprattutto quando si adotta una condotta di guida lontana da quella che una vettura ibrida suggerisce, e cerca di imporre. Infatti, se si utilizzano le indicazioni della strumentazione, è facile capire come sfruttare maggiormente il comparto elettrico ed ottenere nel ciclo extraurbano consumi nell'ordine dei 4,8l/100 km.

Comunque i 20 km/l rappresentano una percorrenza che si riesce ad ottenere senza troppo impegno. Nella vita di tutti i giorni, poi, gli aiuti alla guida sono sempre presenti, e sono tutti di serie anche dalla versione d'accesso, la Active. In particolare, abbiamo apprezzato il dispositivo che monitora lo sguardo del conducente inviando messaggi sulla strumentazione che consigliano, in caso di distrazione, di tenere gli occhi sulla strada. La C-HR 1.8 ha un prezzo base di 35.700 euro, senza considerare le promozioni e gli incentivi, e può contare su una dotazione di serie decisamente ricca anche nella versione d'ingresso.



