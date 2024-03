Kia XCeed 1.5 MH GT-Line DCT, al volante verve e concretezza

Stile reso più accattivante da dettagli specifici, tecnologia al passo con i tempi, guida piacevole e consumi contenuti, la Kia XCeed mild hybrid nel più sfizioso allestimento GT-Line punta a mettersi in evidenza all'interno dell'affollato gruppo delle crossover tuttofare di segmento C. Valida dal punto di vista dinamico, comoda e rilassante da guidare con il "millecinque" benzina T-GDi turbo da 160 Cv abbinato a un cambio automatico di sostanza, questa coreana ibrida made in Slovacchia all'occorrenza sa anche far divertire, come apprezzato nel corso delle due settimane della Prova di Ansa Motori.



Improntato alla sportività, l'ambiente GT-line abbina dotazioni da vettura di segmento superiore a elementi di design che puntano a distinguere maggiormente la XCeed dalla concorrenza e dalla più anonima berlina a 5 porte da cui deriva.

Vettura rispetto a cui è più alta da terra di 44 mm e da cui si differenzia, appunto, per vari particolari della carrozzeria.

Ecco, quindi, il paraurti anteriore ridisegnato in cui spicca il convogliatore d'aria, il diffusore posteriore con piastra di colore nero lucido, i fari a Led che inglobano i fendinebbia e i cerchi in lega da 18". Parafanghi, sottoporta e mancorrenti sul tetto, inoltre, sono in tinta cromo satinato. Tocchi pensati con attenzione che, nel complesso, conferiscono uno standing di maggior carattere a questa XCeed.

La Mild Hybrid è all'apparenza una tranquilla auto compatta da famiglia, nonostante i 160 Cv facciano intuire una diversa indole. Macchina da apprezzare giorno dopo giorno, ha tutto quello che serve per piacere, senza guizzi, ma anche senza particolari nei, a parte il vano bagagli non particolarmente generoso, a causa dello spazio portato via dagli accumulatori a 48 Volt del sistema ibrido Mhev che integra la coppia erogata dal motore termico con l'energia fornita dalla batteria ai polimeri di ioni di litio e che, nella modalità di guida "Eco", consente anche brevi intervalli di marcia con "propulsore spento", fino a 125 km/h di velocità massima.

L'allestimento GT-Line risulta adeguatamente appagante per quello che riguarda la dotazione (comprende, tra l'altro, poltrone anteriori e volante riscaldabile) e la qualità delle finiture. Comandi, spie e controlli di cruscotto e infotainment sono intuitivi e ben organizzati.

L'abitacolo è accogliente, il motore è insonorizzato a dovere e "beve" poco: in media nel corso del test sono stati percorsi 16 km con un litro di benzina. In città la vettura è scattante il giusto e si fanno dai 10,2 ai 16,8 km, a seconda delle condizioni di traffico e del "nervosismo" di chi siede al volante. Nelle extraurbane si sfiorano i 20 km/litro. In autostrada, ai canonici 130 km/h, il propulsore gira a quota 2.500 in settima marcia, facendo segnare sul computer di bordo un'interessante media di 14,2 km/litro: a tale andatura la rumorosità generale è abbastanza contenuta e si macina strada senza particolare stress, grazie anche ai vari dispositivi elettronici di aiuto alla guida della dotazione standard.

L'elettronica di sicurezza risulta efficace e non è troppo invadente. L'infotaiment di bordo non manca di nulla. Il rilassante cambio automatico è ben programmato. Non avrà una linea da "colpo di fulmine", però, sa conquistare stima quotidianamente, con le sue risposte puntuali. Questi i principali appunti presi durante il test, sinché, nel cuore di una notte, dopo tre ore di guida ai 130 km/h costanti, si lascia l'autostrada per affrontare un passo appenninico ricco di curve.

Impostando la modalità di guida sport (le altre sono normal ed eco), si modificano la durezza dello sterzo, l'acceleratore diventa più reattivo nel trasmettere i comandi e il cambio si fa più "sveglio". Senza traffico, in una oscurità ben illuminata da occhi a Led, tra saliscendi e tornanti, questa XCeed mostra il suo lato fun. Il quattro cilindri spinge bene, se ne apprezzano i 252 Nm di coppia massima. Il doppia frizione a sette marce DCT fa spuntare il sorriso. L'auto non sbava di una virgola, anzi mostra i muscoli ma sempre in sicurezza. E il punteggio sul giudizio finale sale.

In sintesi, questa variante MHev GT-Line DCT, in listino a partire da 34.500 euro, è una vettura piacevole da possedere, all'occorrenza, appunto, sa far divertire e con i suoi 7 anni di garanzia (sino al raggiungimento dei 150.000 km) è adatta anche a chi è attento a solidità e concretezza.

