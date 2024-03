Maserati Grecale GT: un'ibrida tutta da guidare

La strada di Maserati verso i modelli elettrici, identificati dalla sigla Folgore, è passata per il mild hybrid che ha interessato prima la Ghibli, poi la Levante e, in seguito, la Grecale, che è nata già con le varianti elettrificate in gamma. L'abbiamo guidata nella versione GT da 300 CV, che abbina ad una mise elegante una guidabilità a prova di Tridente.

Il portamento della Grecale è quello di una vettura di classe, soprattutto quando indossa una livrea dagli accenti cromatici più tenui. Complici i tanti dettagli cromati disseminati nella carrozzeria: da quelli presenti nella calandra, fino al fregio posteriore incorniciato tra i fari, passando per le branchie sui passaruota anteriori, ed i contorni delle superfici vetrate laterali. Si tratta di elementi che spiccano su un corpo vettura dalla lunghezza di 4,85 metri, e che ben si combinano con i cerchi da 20 pollici ed i 4 scarichi posteriori capaci di richiamare l'indole sportiva del marchio.





L'eleganza esteriore si riflette in un abitacolo ampio, frutto di un passo di oltre 2,90 metri, che non disdegna un vano di carico degno di questo nome, con 535 litri utili, e non rinuncia alle finiture che ci aspetta su una Maserati. Pelle ed altri materiali di pregio la fanno da padrone, avvolgendo guidatore e passeggero in un'atmosfera esclusiva e carica di personalità.

Nel contesto, che potremmo ritrovare anche su altri modelli del brand, si distingue la modernità offerta dai 3 display dedicati, rispettivamente, alla strumentazione, al climatizzatore, e al sistema multimediale. Quest'ultimo è particolarmente ampio, visto che misura 12,3 pollici, vantando le stesse dimensioni del quadro strumenti, e dà accesso a un sistema d'infotainment basato su Android Automotive, che può essere integrato con Amazon Alexa. Nemmeno l'orologio sulla plancia è rimasto uguale a sé stesso, perché consente di accedere a informazioni differenti, quali la bussola e l'accelerazione laterale, attraverso grafiche diverse. Sempre connessa mediante una sim integrata, la Grecale segnala ogni imprevisto nel corso dei viaggi tramite il sistema di navigazione online. Collegare il telefono, anche in wireless, è questione di attimi, e con il mirroring, anche le app più utilizzate sono a portata di sguardo. Per avere un sound da sala di registrazione, inoltre, si può optare per l'impianto audio Sonus Faber da 21 speaker.

A livello dinamico, la Grecale mette in evidenza il DNA Maserati, sfruttando un pianale che vanta delle soluzioni raffinate, come l'albero di trasmissione in carbonio, e può contare sulle sospensioni adattive, per adattare l'altezza da terra in base alla situazione dinamica. Con il rotore sul volante si possono selezionare le modalità di guida, tra cui quella specifica per il fuoristrada, per sfruttare al meglio un powertrain da 300 CV e 450 Nm di coppia che, a dispetto delle proporzioni esterne, è più che sufficiente a garantirle una verve all'altezza del marchio impresso sul cofano. Merito di una power unit ibrida leggera composta dal 2 litri a 4 cilindri sovralimentato che lavora in sinergia con un sistema mild hybrid a 48 Volt e l'e-Booster: un compressore elettrico che garantisce la spinta ideale ai bassi regimi. Ad incrementare ulteriormente la sicurezza ed il piacere di guida, è deputata la trazione integrale permanente con erogazione della coppia preponderante al posteriore, e non manca, tra gli accessori, un differenziale a slittamento limitato, per offrire la gusta motricità ed una maggiore incisività in curva.

Nei viaggi l'auto si muove fluida, ed è consigliabile lasciare il cambio ad 8 rapporti in modalità automatica, mentre tra le curve il richiamo dei paddle dietro il volante è sempre molto forte, per via delle caratteristiche sopra citate. Le prestazioni sono da sportiva, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 5,6 secondi, ed una velocità massima è di 240 km/h. I consumi sono sensibili alla pressione esercitata dal piede destro sull'acceleratore e, in media, si attestano intorno ai 10 km/l.

La Maserati Grecale GT mild hybrid a 48V ha un prezzo che parte da 86.600 euro, ma tra accessori e pacchetti specifici, varia in base alla configurazione prescelta.



