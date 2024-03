Range Rover Evoque P300e: eleganza ibrida alla spina

La Range Rover Evoque propone, nella sua veste elegante e moderna, una tecnologia ibrida alla spina che amplia la scelta elettrificata del modello con la P300e, che abbiamo guidato nella ricca variante Autobigraphy. La classe della Range Rover si ritrova intatta in questa vettura dalle dimensioni compatte che consentono una guida fluida anche in città.

Le caratteristiche estetiche dell'Evoque riprendono i tratti stilistici che hanno contribuito al suo successo: quindi ritroviamo il tetto sospeso, la linea di cintura alta, e quel profilo laterale ad effetto coupé, impreziosito dalla presenza delle maniglie a scomparsa, che rendono l'insieme ancora più fluido e scolpito. La zona anteriore guadagna la nuova calandra, per un maggior family feeling con il resto della gamma, e presenta dei fari a LED Pixel ultrasottili con effetto gioiello: ogni gruppo ottico contiene 67 LED in 4 moduli che adattano l'illuminazione alle condizioni della strada. La colorazione Corinthian Bronze, inoltre, enfatizza ulteriormente il design di questo Suv che riempie lo sguardo con diversi dettagli da ogni angolazione. All'interno l'atmosfera è elegante ed hi-tech, grazie ad uno stile ricercato, pulito, ma personale, e per via dei materiali di pregio utilizzati, mentre per i sedili troviamo il tessuto misto lana denominato Kvadrat, che rappresenta un'alternativa lussuosa alla classica pelle. La novità più importante è rappresentata dalla presenza dell'ultima variante del sistema d'infotainment Pivi pro, che sfrutta un display flottante da 11,4 pollici più rapido e reattivo nel recepire i comandi ed attraverso il quale l'80% delle operazioni vengono eseguite con 2 tocchi. Da segnalare la comodità delle barre laterali sullo schermo da cui si accede rapidamente a diverse funzioni. Non manca la connettività wireless con lo smartphone attraverso Apple CarPlay ed Android Auto e, nella parte iniziale del tunnel centrale, è presente la piastra ad induzione che consente di tenere il telefono sempre con la carica ideale. Inoltre, il sistema di videocamere permette di tenere sotto controllo l'auto da ogni angolazione durante le manovre, mentre l'assistente Amazon Alexa riduce le distrazioni durante la guida offrendo al conducente la possibilità di sfruttare i comandi vocali. Spinta da una power unit ibrida plug-in formata da un motore 1.5 a 3 cilindri accoppiato ad un propulsore elettrico da 80 kW, e ad una trasmissione automatica a 9 rapporti, per una potenza totale pari a ben 309 CV, l'Evoque P300e consente di viaggiare in modalità elettrica per 62 km, grazie alla batteria da 14,9 kWh, e si rivela performante in accelerazione, come dimostra lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 6,4 secondi. A batteria carica i consumi si attestano al di sotto dei 2l/100 km, mentre quando questa si esaurisce, si percorrono circa 16 km/l; contenute le emissioni di CO2 come dimostra il dato dichiarato dalla casa di 31 g/km. Per fare il pieno d'energia l'Evoque P300e offre la possibilità di utilizzare colonnine a corrente continua, di serie, per ricaricare in appena 30 minuti ad una potenza massima di 50 kW, mentre con un caricabatterie domestico da 7 kW, l'operazione viene completata in circa due ore.



La guida è fluida, con la vettura rapida nel rispondere alle richieste di potenza, e le sospensioni in grado di smorzare in maniera efficace ogni asperità. Elevato il comfort di marcia, anche a livello acustico, con l'auto perfettamente isolata dall'ambiente esterno. Inoltre, con il Terrain Response 2, accessibile tramite Pivi Pro, é possibile gestire le impostazioni del veicolo in base all'ambiente di guida, scegliendo tra le modalità Eco, Comfort, Grass-Gravel-Snow, Mud-Ruts, Sand, Dynamic e Automatic. Non mancano, infine, gli aiuti alla guida di ultima generazione, per fornire al conducente il massimo supporto durante il viaggio incrementando, ulteriormente, la sicurezza attiva. La variante P300e in allestimento Autobiography ha un prezzo base di 84.300 euro, ma la lista degli accessori, per quanto la dotazione sia piuttosto completa, è molto nutrita, in modo da soddisfare anche la clientela più esigente.

