Ford E-Transit è il 100% elettrico per ogni tipo di attività

Il primo furgone completamente elettrico di Ford punta in alto, tra sostenibilità, robustezza e una capacità di carico di riferimento per il settore, senza dimenticare la versatilità, per un mondo delle attività professionali sempre più esigente in costante cambiamento. Se restano immutate le caratteristiche che hanno fatto di Transit uno dei vicoli commerciali più di successo di sempre in termini di vendite, tra capacità di carico e affini fin dal debutto della sua prima generazione, la versione 100% elettrica strizza ora l'occhio alla rinnovata concezione di mobilità e quindi di lavoro, dei professionisti alle prese con la sostenibilità e le nuove regole di accesso nei centri urbani.

E-Transit, Il Transit completamente elettrico



Abbiamo provato il nuovo arrivato tra i veicoli commerciali di casa Ford tra la città e gli immediati dintorni. La ricetta della casa dell'ovale blu per il suo E-Transit è semplice: zero compromessi tra sostenibilità e adattabilità alle esigenze dei professionisti, con l'aggiunta di un a buona dose di stile, che non guasta anche durante un giro di consegne, qualunque sia la destinazione. A fornire tutta l'energia necessaria ci pensa una batteria da 400 volt e 68 kWh, pensata per affrontare qualunque lavoro e accedere nelle zone urbane a traffico limitato ai veicoli a basse emissioni, come nel caso della nostra prova su strada nelle aree B e C del centro e semi centro milanese. L'autonomia elettrica dichiarata di E-Transit è fino a 317 km con una singola ricarica e può contare sull'utilizzo un preciso calcolatore per stimare la distanza percorribile in base alle condizioni guida. Disponibile in due varianti di altezza e tre lunghezze, E-Transit offre fino a 15,1 metri cubi di spazio di carico. Venticinque sono invece le differenti configurazioni possibili, proprio per adattarsi ad ogni genere di attività.



Una volta seduti in cabina nell'E-Transit, pur in assenza di grandi stravolgimenti rispetto alle versioni termiche, qualche upgrade si nota, a cominciare dal sistema di infotainment Sync 4 che fa la sua comparsa per la prima volta su un van Ford. Debutta anche su un commerciale il freno di stazionamento elettrico, mentre scompare la tradizionale leva del cambio, per far posto a un selettore tondo più pratico e meno ingombrante, come nelle autovetture Ford. Sul fronte della guida, oltre al silenzio pressoché totale almeno fino ai 90 km/h, colpisce il comfort generale. Pur avendo mantenuto la trazione posteriore, con motore elettrico posizionato tra le due ruote, l'E-Transit offre una comodità di guida paragonabile a quella di un moderno monovolume, pur considerata la mole del veicolo. Delle dimensioni, non sembra curarsene troppo nemmeno la manovrabilità, tanto in fase di parcheggio che nell'affrontare le strade certamente non ampie del centro cittadino.

Oltre alle capacità su strada, E-Transit può contare anche sull'innovativa offerta di servizi inclusi nel programma Ford Pro, pensata per supportare la transizione energetica delle aziende anche lato software, hardware e con una consulenza dedicata. In quanto a prezzi, per la versione con la spina 100% elettrica di Ford Transit, si parte da un prezzo di 53.750 euro, Iva esclusa, per la versione Trend 350 L2 H2 con motore da 135 kW cioè 185 CV. Compresi, il modem FordpPass Connect e l'accesso illimitato ai servizi di FordPass Pro o Ford Telematic Essential. Per un anno, poi, sono gratuiti anche FordPass Charging Nertwork e Telematics completo. .



