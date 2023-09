Mercedes Classe A 250e: nuovi allestimenti e dotazione più ricca

La Mercedes Classe A con l'ultima generazione ha compiuto un passo avanti nella connettività, e adesso si aggiorna sia nell'estetica che a livello d'infotainment.

La prova di Ansa Motori ha interessato la 250e, variante ibrida alla spina della compatta della Stella, testimone ideale della transizione energetica in atto.

L'estetica vincente e moderna non è stata stravolta, ma ha subito un'evoluzione che ha interessato principalmente il frontale. E' qui che ritroviamo le tipiche bombature longitudinali del cofano atte a richiamare le Mercedes del passato, ben miscelate con elementi rinnovati: come la griglia del radiatore contraddistinta dal motivo a stella, ed i fari piatti, in cui spiccano le firme luminose a LED. I ritocchi sono estesi anche alle linee del paraurti con nuove prese d'aria, ridisegnato come sul retro. Nella vista laterale, invece, diventano protagonisti i cerchi in lega a stella in nero lucido con con bordino, tipici della "nostra" versione AMG Line.

Rifinita con cura, con uno spazio interno che garantisce comodità a 4 persone, ed una plancia che ha fatto scuola per design ed ergonomia, la Classe A 250e punta sul design ad effetto garantito dal doppio schermo del sistema multimediale Mbux con 2 porzioni da 10,25 pollici che, all'apparenza, hanno le sembianze di un blocco unico. In questo contesto dallo stile audace, in cui vengono evidenziate le bocchette d'areazione con design a turbina e le tante tonalità delle luci ambientali, debutta un nuovo volante con le razze centrali sdoppiate, e con i comandi a sfioramento rivisti: adesso più immediati anche nella ricerca delle voci nella strumentazione digitale.





Aggiornamento anche per hardware e software del sistema Mbux, ancora più efficace nell'interazione con il conducente e gestibile tramite lo schermo centrale touch, richiamando le voci del menu attraverso il volante, o con i comandi vocali che vengono attivati attraverso l'ormai celebre frase: "hey Mercedes". A proposito dell'assistente vocale, quest'ultimo possiede migliori capacità di dialogo, ed è in grado persino di fornire istruzioni come quelle, ad esempio, necessarie per collegare lo smartphone. Il device, inoltre, può sfruttare l'integrazione con Apple Carplay ed Android Auto in modalità wireless, e beneficia dell'aggiunta di una porta USB-C e di una porta USB con potenza di ricarica aumentata. Ampiamente personalizzabile lo schermo deputato a riportare le tante informazioni della strumentazione con le modalità Classic, Sporty, e Discreet, capaci di soddisfare, rispettivamente, chi vuole un quadro strumenti dall'aspetto classico; chi apprezza il contagiri dinamico; e chi si accontenta delle informazioni di base.

La variante ibrida plug-in del nostro test-drive beneficia di un motore elettrico con una potenza di 80 kW (109 CV), aumentata di 5 kW rispetto al modello precedente, che si combina con i 120 kW (163 CV) del 1.3 turbo a benzina del comparto termico, per una potenza di sistema di 218 CV. Questo la rende brillante, visto che lo scatto da 0 a 100 km/h si compie in 7,4 s, e la velocità massima arriva, dove consentito, a 225 km/h. Mentre la batteria da 15,6 kWh le consente di percorrere fino a circa 85 km in modalità elettrica in città. I consumi variano a seconda del livello di carica: dai circa 7l/100 km con batteria scarica, a poco più di 1l/100 km con l'apporto energetico fornito dal pacco batteria. Quando si ha fretta di fare il pieno di energia si possono sfruttare le colonnine a corrente continua per recuperare dal 10 all'80% di carica in circa 25 minuti, con una potenza di 22 kW. Mentre in alternata, adesso, vengono accettati 11 kW di potenza rispetto ai 7,4 kW di prima. Insomma, in città si può utilizzare tranquillamente in elettrico, mentre quando si abbandona l'urbe viene scongiurata la cosiddetta ansia da ricarica. Per il resto, ritroviamo il comfort della compatta della stella, implementato anche dal sistema di mantenimento di corsia gestito con il controllo attivo dello sterzo, invece che mediante la frenata unilaterale, come avveniva in passato.

Il prezzo della Classe A ibrida plug-in parte da 47.564 euro, un costo che sale di 7.624 euro con la variante Advanced AMG Line, allestimento apprezzato per l'immagine dinamica che conferisce all'auto, ed arriva ad un incremento di 13.302 euro per la versione Premium Plus AMG Line.



