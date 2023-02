La Volkswagen T-Roc è più 'cattiva' in versione R-Line

Una sferzata di novità per Volkswagen T-Roc nella sua versione 2022. Per la Prova di ANSA Motori ci siamo messi al volante del più recente restyling della media della casa tedesca, nel nostro caso in versione 1.5 Tsi Act R con cambio automatico Dsg.

Numerosi cambiamenti rispetto alla versione precedente e che già si possono osservare ad un primo contatto esterno. Se le dimensioni restano invariate rispetto al passato, nella versione 2022 della T-Roc c'è un nuovo inserto Led centrale sulla calandra, così come ci sono ora i fari Full Led con gli Iq.

Light Led Matrix in opzione. I fari diurni non hanno più la forma a trapezio, ma occupano tre segmenti dedicati. Nuovo è anche il paraurti con estetica dedicata per l'allestimento sportivo R-Line della nostra prova.



Sul fronte posteriore della vettura le novità riguardano invece la grafica dei gruppi ottici posteriori, così come anche il paraurti, con finti sfoghi d'aria pensati per dare alla T-Roc un'immagine ancora più sportiveggiante. Al loro debutto sulla T-Roc sono i nuovi cerchi da 19″, il Black Style Pack per dettagli in tinta nera (ad esempio il montante ) oltre a quattro colori della carrozzeria, con tre alternative per il tetto a contrasto.

All'interno, sono rinnovati i pannelli porta, gli inserti e i rivestimenti, così come i sedili Ergoactive, ma anche il design delle bocchette d'aerazione, la consolle centrale e la configurazione della plancia con materiali soft touch che aumenta la qualità percepita a bordo rispetto al recente passato.

Il volante è di tipo multifunzione capacitivo (con comandi touch per la 'nostra' R-Line), il Climatronic è touch e lo schermo centrale è da 10,25″ su R-Line.

La nuova posizione del display centrale, ora rialzata, permette una migliore visione ed evita di dover distogliere troppo lo sguardo dalla strada per consultarlo. La grafica dell'infotainment è essenziale, come da tradizione Volkswagen, ma molto intuitiva e facile da usare.

Ampio e funzionale è il bagagliaio della T-Roc, che sulle versioni a sola trazione anteriore (come quella in prova) parte da una capacità di 445 litri. Nel caso delle varianti 4Motion, con trazione integrale, la capacità scende a 392 litri di partenza. L'apertura è ampia e il vano sfruttabile grazie ad un generoso doppio fondo.

Al volante la T-Roc del 2022 conferma la sensazione di comfort e sicurezza, con una seduta leggermente più rialzata rispetto a quella di una classica berlina. Sotto il cofano dell'auto in prova c'è il 1.5 turbobenzina da 150 CV e 250 Nm di coppia. Ha 4 cilindri, due dei quali possono anche disattivarsi per migliorare l'efficienza quando non è richiesta particolare potenza. Il motore risulta particolarmente a fuoco per il cambio automatico Dsg a 7 rapporti che permette una guida molto fluida, anche nel traffico cittadino.

Per mettere quel tanto che basta di pepe alla guida, basta passare alla modalità di guida Sport e 'giocare' con i paddle al volante, solidali col piantone e veloci nel trasmettere la cambiata per mostrare il carattere più corsaiolo della R-Line.

Convince anche lo sterzo, leggero in manovra e che anche in modalità Sport non si irrigidisce troppo.

Sul fronte consumi, in città si percorrono poco più di 13 km per litro, mentre in extraurbano non è difficile superare i 18 km/l. Scendono invece a 14 i km/l in autostrada. Prezzo della T-Roc con allestimento in prova, a partire da 35.446 euro.