Evo Cross 4, il pick-up duro e puro è tornato

Infaticabile, inarrestabile, con una grande capacità di carico e utilizzabile su ogni terreno senza timore. Evo Cross 4,il pick-up del brand del grippo Dr Automobiles, irrompe sul mercato e riporta al centro i tratti distintivi, l'essenza di questa tipologia di veicolo nata per trasportare carichi e muoversi su strade difficili. Un veicolo che bada al sodo, di facile manutenzione, che non occhieggia ai fronzoli dei suv da passerella o alle incompatibili peculiarità delle berline.

Nel lungo test che ANSA Motori ha effettuato sugli sterrati e nelle campagne della Maremma Evo Cross 4 si è dimostrato un alleato affidabile, una sicurezza, e mai si è trovato in difficoltà. Lungo: 531,5 cm, largo 183, questo pick-up è alto 181,5 cm, ha un passo di oltre tre metri ed è capace di superare pendenze fino al 30% con un angolo di attacco del 31% e di uscita del 24%. Numeri, che nella pratica si traducono in versatilità e facilità di utilizzo. Le linee sono squadrate, solide, possenti. Come è prassi per Evo, l'allestimento è unico e full optional. La cabina di guida, che si raggiunge grazie alle robuste pedane laterali, risulta ben rifinita, con sedili in ecopelle per una più agevole pulizia, ampio spazio a bordo e numerosi portaoggetti. La strumentazione è chiara e facilmente leggibile, l'infotainment touch da 9 pollici compatibile con Android Auto e Apple Car Play è posizionato nella parte centrale della plancia. Lo schermo appare di facile lettura e di buona qualità, con un netto salto in avanti rispetto ad altre vetture del brand. Le immagini della telecamera posteriore, fondamentale per le manovre su un veicolo di queste dimensioni, sono nitide in ogni condizione di luminosità. Il cassone posteriore misura 157 cm, è rivestito in materiale plastico per evitare graffi e proteggere dall'usura le parti metalliche, e può essere caricato con 830 kg di materiale. Le luci posteriori sono a led. Quattro le colorazioni disponibili: bianco, rosso, blu e nero.



Un pick-up che bada all'essenza ma che certo non lesina in sicurezza: di serie il controllo della trazione, il sistema di monitoraggio pressione pneumatici, la frenata assistita, i fondamentali aiuti alla partenza in salita e controllo elettronico della stabilità, il ripartitore elettronico della frenata.

Sotto al cofano pulsa un motore duemila diesel common rail di ultima generazione capace di erogare 136 CV per una coppa di 320 Nm a 2600 giri/min, cambio manuale a sei marce. La velocità massima è di 150 Km/h. I consumi dichiarati dalla Casa sono curiosamente più elevati rispetto a quelli che abbiamo rilevato: per noi si assestano sui 10 km per litro di gasolio, ma ovviamente le variabili su un veicolo di questo tipo sono numerosissime per carico e tipo di strada. Anche nei trasferimenti autostradali, il pick-up si dimostra a proprio agio, con un buon handling, e mai in affanno.

Negli oltre tremila chilometri percorsi per lo più sugli sterrati, mai Evo Cross 4 si è trovato in difficoltà. Dopo giorni di piogge torrenziali ci siamo avventurati sulle strade bianche dell'entroterra maremmano ridotte a un pantano lungo chilometri per una prova strong: grazie alle 4 ruote motrici (inseribili in modalità H o L), siamo riusciti ad attraversare agevolmente guadi, torrenti e salite fangose altrimenti impraticabili. Soprattutto abbiamo affrontato le asperità con la serenità di guidare un veicolo solido e sicuro, dal prezzo contenuto rispetto alle dirette concorrenti cui nulla ha da invidiare: 29.900 euro chiavi in mano. Evo è certa del proprio prodotto, al punto di garantirlo totalmente per due anni senza limiti di chilometraggio: una bella sfida per un veicolo da lavoro.

Peculiare il riscontro dei tanti utilizzatori abituali di pick-up che abbiamo incontrato durante il test: incuriositi, hanno voluto sapere tutto il possibile su Evo Cross 4, veicolo che ancora non s'era visto da queste parti. La solidità del mezzo, il prezzo concorrenziale e la disponibilità in pronta consegna - grazie all'asse del gruppo Dr Automobiles con la Cina - sono risultati caratteristiche vincenti.

Il pick-up duro e puro è tornato.