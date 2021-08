Renault Arkana E-Tech, il giusto mix tra SUV e coupé

Caratteristiche da SUV e linea da coupé, ma alta, comoda e con bassi consumi. E' Renault Arkana, parte della famiglia ormai numerosa delle ibride della Casa della losanga che abbiamo provato nella sua versione e-tech ibrida da 145 CV.

Pensata per il mercato russo e prodotta in Korea, Arkana è quel tipo di auto che, in modo particolare sul mercato europeo e ancora più in quello italiano, si distingue nella sua particolarità, che punta all'incontro tra stile, tecnologia e anche praticità. Dalla sua, la motorizzazione e-tech con i suoi consumi contenuti, se utilizzata come un ibrido richiede.



Tante le particolarità sul fronte del design. Se all'anteriore Renault Arkana evolve i concetti chiave del design del brand con gruppi ottici 'C-Shape', si aggiunge un paraurti a 'lama', ispirato alla Formula 1. A distinguere la vettura è però è la silhouette della fiancata, con la linea di cintura alta e la coda spiovente come si addice ad un SUV Coupé. La 'coda' è il tratto più caratteristico di Arkana, con il suo giusto mix tra muscoli ed eleganza. Le dimensioni dell'auto sono importanti, ma agilità e sicurezza alla guida sono assicurate anche dall'altezza elevata da terra (20 centimetri).

Sicurezza sì, ma anche il giusto dinamismo: una volta alla guida il motore si dimostra davvero reattivo. Tre le modalità di guida, ovvero Eco, MultiSense e Sport. Nella nostra prova abbiamo privilegiato la seconda delle tre, via di mezzo che regola le prestazioni del motore a seconda delle necessità. Non da supercar la modalità 'Sport', come del resto non ci si dovrebbe aspettare da una vettura del genere, ma divertente, soprattutto sui percorsi misti.

La tecnologia e-tech di Renault si basa sul lavoro di due motori elettrici ed un termico, abbinati da una trasmissione Multi-mode di Renault derivata dalla Formula 1. Arkana impiega così un modulo elettrico, un 'e-Motor' ed una batteria agli ioni di litio da 1,2kW per alimentarlo. Il motore elettrico principale si occupa delle accensioni e della potenza in trazione, mentre il secondo viene impiegato per il recupero dell'energia. Questo assetto permette di viaggiare in elettrico fino a 75 Km/h e i suoi vantaggi sono percepibili specialmente in città.

Il confort all'interno è assicurato. La nuova Arkana vanta un cruscotto con display digitale. Lo schermo a colori misura 4,2", 7" o 10,2" in funzione delle versioni e permette di personalizzare l'esperienza di guida in modo molto intuitivo.

Completato dal display centrale da 7" o 9,3", contribuisce ad offrire al veicolo una delle più grandi superfici di visualizzazione della categoria.

La consolle centrale offre molto spazio per i vani portaoggetti - c'è anche la ricarica a induzione per smartphone - e presenta vani laterali, tra cui una rete portaoggetti sul lato passeggero. Grazie al sedile rialzato alla guida si può contare su un ambiente confortevole ed ergonomico. Riassumendo: Arkana è comoda come un SUV e spigliata come una coupé. Prezzi a partire da 31.850 euro.