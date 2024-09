Urso, il 25/9 proposta a Ue sull'auto ecologica

Il ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso annuncia la presentazione di una proposta per anticipare alla prima parte del 2025 la revisione dello stop alla produzione di auto termiche entro il 2035. "Ho intenzione di parlarne nel meeting che la presidenza di turno ungherese ha organizzato per il 25 settembre a Bruxelles sul settore - spiega - e il giorno successivo la presenterò al consiglio sulla competitività che si terrà sempre a Bruxelles". Alla domanda se ha consultato altri ministri Urso replica: "Ho intenzione di farlo, ma aspetto l'insediamento del nuovo governo francese.

Vorrei proporre in Europa un approccio responsabile".

Il ministro dello sviluppo Adolfo Urso sottolinea che "il processo del green deal prevede una clausola di revisione entro la fine del 2026, ma chiunque conosca il sistema produttivo sa che gli investimenti si fanno se c'è certezza". A suo dire si rischia "il collasso dell'industria automobilistica europea, incapace di sostenere il rischio che le è stato imposto senza adeguate risorse e investimenti pubblici". "Chiedo di anticipare questa decisione - argomenta - perché se lasciamo l'incertezza fino al 2026 si rischia un'ondata di scioperi e proteste europee come hanno fatto gli agricoltori e rischiamo il collasso dell'industria". "Per questo - prosegue - chiederò l'anticipo per la prima parte del prossimo anno, per rivedere il processo, la tempistica e la modalità per giungere alla sostenibilità ambientale nel nostro continente". "Se si vogliono mantenere tempi stringenti - conclude - occorre sostenere l'industria con imponenti risorse pubbliche europee, con un piano tipo Pnrr per l'automotive e comunque la tempistica deve essere adeguata alla sostenibilità economica produttiva e sociale del nostro Paese".

"Sono contento che non siamo solo noi a esplicitare qualche dubbio sul tutto elettrico dal 2035. Adesso si è accorta anche la Germania e quindi immagino che saremo più fortunati. Il green deal lo fai con il cambio di modalità operativa e lavorativa" HA CHIOSATO il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.

Il piano 'Transizione 5.0' è "una grande opportunità" e "non ci sono ritardi, prosegue Urso replicando a Carlo Calenda e a Elly Schlein che nel corso del Worshop Teha di Cernobbio hanno parlato di ritardi. "Le risorse - spiega - arrivano dalla riprogrammazione del Pnrr, perché i precedenti governi avevano deciso di destinarle ad altro come ad esempio lo stadio di Firenze e non al sistema industriale e nella riprogrammazione che le opposizioni contestavano, lo abbiamo fatto". "Parliamo di 17 miliardi di euro su cui la premier Meloni è il ministro Fitto si sono confrontati per giungere a quella conclusione, quindi ritardi rispetto a cosa? A quello che loro non hanno fatto?", si chiede. "Le risorse - prosegue - le abbiamo ricavate per 6,3 miliardi dal Pnrr a cui abbiamo associato 6,4 miliardi da Industria 4.0, per un totale di quasi 13 miliardi. Da quel momento abbiamo iniziato il confronto con la Commissione europea, essendoci in parte risorse derivanti dal Pnrr, con una contrattazione che ha impiegato qualche mese, come è normale che sia". Il risultato è "un ulteriore passo avanti rispetto a Industria 4.0 perché è la misura più innovativa d'Europa, che mette insieme l'innovazione digitale e la transizione green".

"La novità - aggiunge - è che oltre alle risorse per la formazione è previsto l'allargamento a tutti i settori produttivi e alle piccole industrie, con crediti fiscali che possono raggiungere quasi il 45% per il 2024/2025". A suo dire "è il più grande impulso all'innovazione e alla competitività del nostro Paese, la risposta finora è stata straordinaria e se la nuova Commissione europea decidesse con il governo di modificare le norme del Pnrr allora si aprirebbe un altro capitolo e potrebbero salire".

"Le imprese ci chiedono di abbassare il costo dell'energia e per farlo dobbiamo fare quello che stanno facendo gli altri paesi industriali, cioè produrre energia nucleare". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sottolineando che "la questione oggi, a differenza del passato, è sul costo dell'energia e dobbiamo fare col nucleare quello che stiamo facendo con le rinnovabili, anche per sviluppare un sistema produttivo". Secondo Urso "il gas è una fonte di transizione e dobbiamo pensare a quando non potremo più usarlo".

"Stiamo sviluppando le filiere produttive degli impianti fotovoltaici ed eolici con partner cinesi nel nostro Paese - conclude - perché vogliamo diventare un paese produttore di energia green, così come lo siamo diventati per la tecnologia digitale".



