DR Automobiles, presidente ricevuto dal ministro Urso al Mimit

Il ministro Adolfo Urso ha ricevuto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) il fondatore e presidente di DR Automobiles, Massimo Di Risio.

Al centro dell'incontro i piani di sviluppo dell'azienda in Italia con la realizzazione di un nuovo impianto produttivo in Molise e la transizione green del settore in Europa.

La DR Automobiles è nata nel 2006 a Macchia d'Isernia (Isernia) dove hanno sede il quarter generale, il Centro ricerca e sviluppo e due stabilimenti di assemblaggio con oltre 500 dipendenti. E' cresciuta nel tempo arrivando, nel 2023, a una quota di mercato superiore al 2% con oltre 36mila veicoli immatricolati.

Prima dell'incontro di oggi era già stato annunciato dall'azienda il progetto di un nuovo impianto per produrre le auto interamente in Molise. La DR Automobiles potrebbe, dunque, rappresentare la strada tutta italiana di un nuovo player automotive in alternativa alle trattative che il Governo ha avviato con i costruttori cinesi interessati all'Italia.

La DR ha già un network di vendita, circa 400 concessionari, e l'area produttiva è geograficamente collocata tra due indotti automotive già esistenti. Il nuovo impianto produttivo, infine, porterebbe a prospettive di sviluppo occupazionale per il Molise e le regioni limitrofe.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA