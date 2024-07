Von der Leyen apre agli e-fuels per le auto dopo il 2035

Per raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica per le auto entro il 2035 "sarà necessario un approccio tecnologicamente neutrale, in cui" gli efuels - i carburanti sintetici - "possono svolgere un ruolo attraverso una modifica mirata del regolamento nell'ambito della revisione prevista". E' quanto si legge nelle linee guida politiche della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen per i prossimi cinque anni di mandato.

La revisione del regolamento sullo stop alle auto con motori a combustione, diesel e benzina, è prevista nel 2026. "Il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 richiederà un'ampia gamma di tecnologie innovative, in settori che vanno dalla mobilità all'energia", scrive von der Leyen, ricordando che "l'obiettivo di neutralità climatica per le automobili fissato per il 2035 crea prevedibilità per gli investitori e i produttori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA