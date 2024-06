Media, Scholz propone dazi Ue-Cina bassi

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, con una proposta di negoziato, vuole dissuadere la Commissione europea dall'inasprire il conflitto commerciale con la Cina: lo scrive il quotidiano economico tedesco Handelsblatt (Hb) oggi in edicola precisando che "Scholz suggerisce che la Cina e l'Europa allineino i loro dazi automobilistici su un livello basso". L'informazione è stata confermata al giornale da "diverse fonti indipendenti all'interno del governo federale tedesco e della Commissione europea", scrive l'Hb precisando che si parla di "dazi reciproci del 15 percento". L'accordo dovrebbe impedire che l'Ue applichi dazi per proteggere il mercato europeo da un'invasione di auto elettriche cinesi a basso costo.

Bruxelles non si è mostrata entusiasta della proposta, avverte il quotidiano. L'idea di Scholz "non è un'opzione", ha già dichiarato la Commissione, responsabile della politica commerciale europea. Dal punto di vista dell'autorità Ue, un allineamento dei dazi automobilistici non risolve il problema di fondo. Infatti, secondo la Commissione, la questione non è che la Cina protegge il suo mercato con dazi, ma che la stessa Repubblica Popolare sostiene la propria industria automobilistica con enormi sovvenzioni. Di conseguenza, i produttori cinesi possono offrire i loro veicoli a prezzi particolarmente bassi e Bruxelles teme che i produttori europei vengano soppiantati da quelli cinesi. Pertanto, l'Ue intende aumentare i dazi sulle auto elettriche fino al 50 percento dal 4 luglio, a seconda dell'entità delle sovvenzioni ricevute dai singoli produttori. Scholz, invece, è preoccupato che la Cina, in risposta ai dazi europei, renda più difficili le importazioni di auto di lusso tedesche. Secondo il Cancelliere, i piani dell'Ue creerebbero più danni che vantaggi, ricorda l'Handelsblatt.



