Dazi Ue dal 17,4% al 38,1% per veicoli elettrici cinesi

L'indagine della Commissione Ue sui veicoli elettrici cinesi ha provvisoriamente concluso che "beneficiano di sussidi ingiusti" e che "stanno causando una minaccia di danno economico ai produttori Ue". Verranno imposti provvisoriamente dei dazi compensativi sulle importazioni. I dazi ai tre produttori cinesi inclusi nel campione saranno: Byd del 17,4%; Geely: 20%; Saic 38,1%. Altri produttori che hanno collaborato all'indagine saranno soggetti a un dazio del 21%, mentre sarà del 38,1% per quanti non hanno collaborato. Lo annuncia una nota. I risultati provvisori dell'indagine anti-sovvenzioni dell'Ue indicano che "l'intera catena del valore dei veicoli elettrici a batteria beneficia pesantemente di sussidi ingiusti in Cina e che l'afflusso di importazioni cinesi sovvenzionate a prezzi artificialmente bassi rappresenta quindi una minaccia di pregiudizio chiaramente prevedibile e imminente per l'industria dell'Ue", segnala l'esecutivo comunitario.

L'indagine della Commissione è stato avviato il 4 ottobre e va conclusa entro un massimo di 13 mesi dall'apertura. I dazi compensativi provvisori possono essere pubblicati dalla Commissione entro 9 mesi dall'apertura, ossia entro il 4 luglio.

Le misure definitive dovranno essere imposte entro 4 mesi dall'istituzione dei dazi provvisori.

A seguito di una richiesta motivata uno dei produttori in Cina, Tesla, può ricevere un'aliquota del dazio calcolata individualmente nella fase definitiva. Qualsiasi altra società che produce in Cina non selezionata nel campione finale e che desideri che la sua situazione particolare venga indagata può chiedere un riesame accelerato, in linea con il regolamento anti-sovvenzioni di base, subito dopo l'istituzione delle misure definitive (ossia 13 mesi dopo l'apertura). Il termine per concludere la revisione è di 9 mesi.

Le informazioni sui livelli previsti dei dazi provvisori vengono fornite a tutte le parti interessate (compresi i produttori, gli importatori e gli esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative, i produttori esportatori cinesi e le loro associazioni rappresentative, e il paese di origine e/o di esportazione, ovvero la Cina), e agli Stati membri dell'Ue prima che tali misure vengano imposte, in linea con le procedure stabilite dal regolamento anti-sovvenzioni di base dell'Ue.

"Abbiamo raggiunto un passo fondamentale nella nostra indagine sui veicoli elettrici a batteria cinesi, rendendo pubblici i dazi provvisori che intendiamo applicare imporre. Il nostro obiettivo non è chiudere il mercato europeo ai veicoli elettrici cinesi, ma garantire che la concorrenza sia leale". Lo dichiara su X il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis.

In assenza di un intervento sui sussidi cinesi alle importazioni di veicoli elettrici cinesi l'indagine della Commissione europea ha messo in evidenza un rischio per 2,5 milioni posti di lavoro diretti e per 10,3 milioni indiretti, come conseguenza della concorrenza ai produttori interni dell'offerta che si ritiene sovvenzionata da parte della Cina.

Da quanto emerso tra il 2020 e il 2023 la quota di mercato dell'industria Ue è continuamente scesa portandosi dal 68,9% al 59,9%. Nel frattempo la quota di mercato delle importazioni cinesi è salita dal 3,9% al 25%.

L'Ue "ha ignorato i fatti e le regole del Wto, le ripetute forti obiezioni cinesi, gli appelli e la dissuasione di governi e industrie di diversi Stati europei". Il ministero del Commercio di Pechino, commentando i dazi sull'auto elettrica decisi da Bruxelles, ha contestato le conclusioni Ue, "prive di fondamento fattuale e giuridico" che ignorano "il fatto oggettivo che i vantaggi della Cina nei veicoli elettrici derivano dalla concorrenza aperta". La Cina esorta l'Ue "a correggere immediatamente le sue pratiche sbagliate", riservandosi di adottare "in modo risoluto tutte le misure necessarie" a tutela delle aziende cinesi. La Cina "è fortemente preoccupata e insoddisfatta e l'industria cinese ne è delusa profondamente, opponendosi con decisione", si legge in una nota, che contesta la mancata applicazione delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) e "la piena cooperazione delle imprese cinesi nelle indagini pertinenti" tra le accuse all'Ue di aver "strutturato artificialmente ed esagerato i cosiddetti progetti di 'sovvenzione' e abusato della regola dei fatti disponibili". Tagliare la parte di sussidi "altamente anomala è un puro atto protezionistico, che crea e intensifica gli attriti commerciali, e in realtà mina la concorrenza leale in nome del mantenimento della concorrenza leale". La mossa decisa dalla parte europea "non solo danneggia i diritti e gli interessi legittimi dell'industria cinese dei veicoli elettrici, ma è destinata a sconvolgere e distorcere anche la catena globale dell'industria automobilistica e della catena di fornitura, compresa l'Ue". La Commissione europea "tiene alta la bandiera dello sviluppo verde con una mano e brandisce il bastone del 'protezionismo' con l'altra, politicizzando e trasformando in armi le questioni economiche e commerciali. Ciò è incoerente con lo spirito del consenso tra i leader cinesi ed europei sul rafforzamento della cooperazione, e influenzerà l'atmosfera della cooperazione economica e commerciale bilaterale". E non sarà favorevole agli interessi dei consumatori europei stessi che "mineranno anche la trasformazione verde dell'Ue e la cooperazione globale sul cambiamento climatico". La Cina esorta "a correggere immediatamente le pratiche sbagliate, ad attuare in modo efficace l'importante consenso raggiunto nel recente incontro tripartito tra Cina, Francia e leader dell'Ue e a gestire adeguatamente le frizioni economiche e commerciali attraverso il dialogo e la consultazione". La Cina, conclude la nota, "presterà molta attenzione ai progressi compiuti dall'Ue e adotterà risolutamente tutte le misure necessarie per difendere con fermezza i diritti e gli interessi legittimi delle aziende cinesi".

La Camera di commercio cinese presso l'Ue ha espresso "shock, grave delusione e profonda insoddisfazione" per i dazi compensativi provvisori annunciati dalla Commission sui veicoli elettrici made in China. I timori, si legge in una nota, sono legati al fatto che la mossa possa "intensificare gli attriti commerciali tra Pechino e Bruxelles, incidendo negativamente sulle relazioni economiche e commerciali" tra le due parti.

L'Ue colpisce i suoi propri interessi con i dazi alle importazioni di veicoli elettrici made in China. E' il commento del portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian sulle misure che, secondo il Financial Times, Bruxelles dovrebbe annunciare oggi. Pechino adotterà tutte le misure per "difendere con fermezza i suoi diritti e interessi legittimi" sulle ipotesi di dazi fino al 25%. "Esortiamo l'Ue a rispettare il suo impegno a sostenere il libero scambio, a opporsi al protezionismo e a collaborare con la Cina per salvaguardare la cooperazione economica e commerciale complessiva bilaterale", ha aggiunto Lin. I dazi Ue minerebbero anche "la stabilità della produzione automobilistica globale e della catena di fornitura", ha aggiunto Lin, lanciando un appello "in difesa degli interessi generali della cooperazione economica e commerciale Cina-Ue".

Il settore automobilistico europeo si trova ad affrontare la minaccia esistenziale legata alla transizione energetica con il passaggio dai motori a combustione a quelli alimentati da energie alternative, soprattutto elettrico in cui la Cina ha un peso di leadership globale. L'anno scorso Bruxelles ha lanciato un'indagine sui sussidi cinesi alla produzione di veicoli elettrici, al fine di mettere un freno a presunte pratiche sleali che minavano le case automobilistiche europee.

Lo stallo dei veicoli elettrici si inserisce in un contesto di crescenti tensioni commerciali tra Pechino e i Paesi occidentali, che stanno investendo miliardi nella transizione energetica e che accusano il Dragone di concorrenza sleale su tutto, dalle turbine eoliche ai pannelli solari.

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen aveva anticipato che Bruxelles stava pianificando un'azione "mirata" sulla vicenda, dopo che gli Stati Uniti avevano quadruplicato i dazi sui veicoli elettrici cinesi portandoli al 100%.

Pechino è il più grande esportatore di automobili al mondo e l'Europa è un suo mercato di riferimento critico: le importazioni Ue di veicoli elettrici dalla Cina sono aumentate rapidamente da 57.000 nel 2020 a circa 437.000 nel 2023, secondo le stime del Peterson Institute for International Economics.

Rhodium Group, invece, ha stimato che nello stesso periodo il valore dei flussi sia aumentato da 1,6 miliardi a 11,5 miliardi di dollari.

"I dazi punitivi della Commissione europea si ripercuotono sulle imprese tedesche e i loro prodotti di punta". Lo dice su X il ministro tedesco dei Trasporti Volker Wissing, commentando i dazi europei che colpiscono le auto elettriche dalla Cina. "I veicoli devono diventare più economici attraverso una maggiore concorrenza, mercati aperti e condizioni di localizzazione significativamente migliori nell'Ue, non attraverso guerre commerciali e preclusioni di mercato".

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel suo intervento all'assemblea di Confcommercio. : "Saluto con soddisfazione l'annuncio che la Commissione Ue ha fatto oggi dei dazi sull'ingresso delle auto elettriche cinesi in Europa per tutelare la produzione europea nella piena consapevolezza che abbiamo anche noi: la possibilità di riaffermare in Italia l'industria automobilistica italiana, uno dei settori trainanti dello sviluppo industriale del nostro paese a cui non vogliano assolutamente rinunciare".





