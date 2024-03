Tribunale, bonus patenti vale anche per stranieri

Una sentenza del tribunale di Torino obbligherà il ministero dei Trasporti a modificare un decreto del 2021 in materia del 'bonus patenti' per i cittadini stranieri. E' quanto afferma l'Asgi (associazione studi giuridici sull'immigrazione) che ha sostenuto un ricorso presentato nel capoluogo piemontese da un ecuadoriano. Il 'bonus' è un contributo che permette agli autotrasportatori di ottenere un rimborso - fino a 2.500 euro - delle spese sostenute per acquisire la patente di guida. La norma in vigore "prevede che al bonus - osserva l'Asgi - possono accedere solo i cittadini ed europei anche se tale limitazione non era prevista dalla legge istitutiva". L'associazione, sostenendo che la disposizione è "illegittima e ingiustificata", si era rivolta al ministero: ne è nato un contenzioso che è stato chiuso a Torino con "la modifica del decreto. Non solo l'ecuadoriano ha maturato il diritto al rimborso delle spese di scuola guida, ma "il requisito della cittadinanza italiana ed europea è stato eliminato". Per effetto della sentenza, secondo l'Asgi, la graduatoria degli aventi diritto dovrà essere riformulata.





