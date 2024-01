Mimit sigla convenzione per social card per i carburanti

"È stata sottoscritta oggi, alla presenza del sottosegretario Massimo Bitonci, la Convenzione ai sensi dell'articolo 8 del decreto del 29 novembre 2023 recante disposizioni attuative ed applicative dell'articolo 1, comma 450 della Legge di Bilancio 2023 n.197/2022 (così come modificato dall'articolo 2 comma 1 secondo periodo del DL n. 131/2023) tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le principali Associazioni rappresentative dei titolari di autorizzazioni e/o concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione". Lo scrive il Mimit. "La Convenzione disciplina le condizioni e le modalità operative attraverso cui le imprese autorizzate alla vendita di carburanti aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa attraverso l'applicazione di apposita scontistica a favore dei possessori della Carta "Dedicata a te" - social card mediante uno sconto immediato sull'importo di rifornimento di carburanti oppure con l'emissione di un buono utilizzabile per un successivo acquisto di carburante.

L'iniziativa, prossima all'avvio, ha già registrato la partecipazione delle principali Associazioni (Assocostieri, Federchimica- Assogasliquidi, Assogasmetano, Assopetroli - Assoenergia, Federmetano e Unem) e delle aziende di categoria, tra le quali IP - Gruppo API che aderirà nei prossimi giorni alla convenzione.



