Bolzano, Tar respinge ricorsi contro nuova disciplina Ztl

Il Tar ha respinto due ricorsi cumulativi presentati contro la nuova disciplina di traffico limitato che sarà introdotta a conclusione dei lavori del "Waltherpark". Ne ha dato notizia l'Avvocatura del Comune di Bolzano. I ricorsi erano stati proposti contro l'amministrazione municipale dai condomini "City Center" e "Parking Business Center", da alcune società, da vari studi professionali e negozianti che operano in via Alto Adige e dalla Diocesi Bolzano-Bressanone. Dopo un primo ricorso contro la delibera dell'ottobre 2022 con cui si approvava la nuova disciplina della zona a traffico limitato, ne era stata presentata una seconda, in corso di causa, per ottenere dei risarcimento dei danni dovuti, in particolare, al deprezzamento subito dagli immobili e dalle attività professionali e commerciali in conseguenza della disciplina viabilistica restrittiva imposta. Il Tar ha respinto i ricorsi, riferisce una nota del Comune, "accogliendo in toto le tesi sostenute dall'Avvocatura comunale" ritenendo che "sia stato trovato un ragionevole punto di equilibrio tra l'interesse pubblico e quello privato e che la misura costituisce una corretta attuazione degli obiettivi primari di contenimento del traffico veicolare privato, di tutela della salute e dell'ambiente come imposti dalle previsioni programmatiche contenute nel Piano urbano del traffico, dal Pru di Via Alto-Adige e da ultimo dal Piano urbano della mobilità sostenibile che si fondano su un ampio contraddittorio con la cittadinanza tutta".



