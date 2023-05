Auto: Salini, su biocarburanti Ue immobile ma battaglia continua

"L'immobilismo della Commissione è preoccupante. Secondo indiscrezioni che circolano a Bruxelles, contrariamente a quanto promesso alla Germania per ottenerne il voto in Consiglio, l'esecutivo Ue nulla starebbe facendo, né al momento intenderebbe fare, per redigere i famosi atti delegati annunciati a seguito dell'accordo sugli e-fuel e i nuovi standard di CO2 per le auto. All'Europarlamento stiamo invece giocando d'anticipo, perché la partita sullo stop a diesel e benzina è tutt'altro che chiusa." E' quanto dichiara l'europarlamentare Fi-Ppe Massimiliano Salini, intervenuto oggi pomeriggio in Commissione Trasporti in qualità di relatore Ppe del parere sul nuovo regolamento emissioni di CO2 per i veicoli pesanti. Il deputato è anche relatore Ppe in Commissione Industria del parere sul nuovo regolamento euro 7.

"La nostra battaglia per salvaguardare il motore a scoppio e includere i biocarburanti, prodotti principalmente in Italia, continua sul nuovo regolamento degli standard CO2 per i mezzi pesanti e sul regolamento Euro 7, la cui discussione avrà un forte impatto sull'intera legislazione europea dei trasporti, auto incluse. Come Ppe, abbiamo presentato una serie di emendamenti ad entrambi i testi, modifiche che prevedono una definizione di carburanti neutri in grado di includere i biocombustibili, oltre agli e-fuel. Se la definizione passasse, creerebbe un precedente impossibile da ignorare, anche nell'interpretazione di altri testi normativi. Ricordiamo che nel Considerando 11 del regolamento che impone lo stop alle auto diesel e benzina dal 2035, si parla solo di "CO2 neutral fuels" e non dei carburanti sintetici che si vorrebbe far credere essere l'unica soluzione green sostenibile per mantenere in vita il motore a scoppio. Sul piano tecnico è impossibile escludere i biocombustibili, la cui neutralità, come gli e-fuel, si basa su una compensazione tra CO2 sottratta nella produzione e quella emessa nell'utilizzo dei veicoli", prosegue.

"E' comunque prioritario passare dal conteggio delle emissioni "Tail-pipe" (tubo di scarico) al più realistico sistema "Life cycle approach", che calcola le emissioni nell'intero ciclo produttivo dei combustibili e del veicolo.

Dobbiamo seguire il principio di neutralità tecnologica e accompagnare l'industria automotive secondo un percorso realistico e non ideologico", conclude Salini.