Manovra: se multa cancellata sanzione si paga comunque

Per le multe, fino al 2015, l'annullamento dei debiti fino a mille euro sarà parziale. E' quanto risulta dalle modifiche apportate alla manovra nei lavori della commissione Bilancio della Camera che prevede un regime differenziato per i Comuni, che comunque potranno decidere non applicare le disposizioni per l'annullamento dei loro crediti e delle sanzioni amministrative.

Per le sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, l'annullamento vale solo per gli interessi comunque denominati e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, che restano integralmente dovute.

Inoltre, per i carichi affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati), l'annullamento riguarda solo gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni e gli interessi di mora: andrà invece pagato quanto dovuto a titolo di capitale e il quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.