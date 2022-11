Auto: in arrivo Euro7 con limiti emissioni simili a Euro 6

Mano leggera sulle auto, stretta sui mezzi pesanti: è la linea scelta dalla Commissione Ue nella bozza di regolamento sui nuovi standard per le emissioni inquinanti Euro 7, che sarà resa pubblica domani. A quanto si apprende, i nuovi limiti degli ossidi di azoto per le auto a benzina dovrebbero entrare in vigore nel 2025 e convergere verso il tetto già fissato con Euro 6, di 60 mg/km. Diversa la situazione per i mezzi pesanti, che potrebbero trovare un giro di vite molto più deciso per le emissioni inquinanti.

Gli esperti consultati da Bruxelles nei mesi scorsi per le auto a benzina avevano raccomandato 20 mg/km. La scelta di imporre uno scostamento lieve sarebbe - sempre secondo quanto si apprende - dovuto al fatto che esiste già il regolamento sugli standard di emissione di CO2 per il clima, che prevede l'azzeramento delle emissioni al 2035. Il regolamento per le emissioni di CO2 per il clima dei mezzi pesanti avrebbe dovuto essere adottato a fine novembre ma è stato posticipato.