Sanzioni per sosta da ispettori Tpl solo in aree concessione

Le multe per divieto di sosta elevate dagli ispettori delle aziende del trasporto pubblico locale sono valide solo nelle aree di parcheggio in concessione della Tpl da cui dipendono. Quelle emesse in altri posteggi con strisce blu non di loro competenza diretta sono impugnabili da parte degli automobilisti. A sottolineare il principio è la sentenza numero 30288 del 14 ottobre, emessa dalla Sezione VI-2 Civile della Corte di Cassazione che ha visto soccombere il Comune di Milano nella causa per annullamento di un verbale emesso da un ispettore ATM nei confronti di un automobilista che non aveva pagato la sosta in un posteggio delimitato da strisce blu.

In primo grado, il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso dell'automobilista, che lamentava l'incompetenza degli ispettori Atm a multare le auto fuori dalle zone di concessione. La sentenza era stata riformata dal Tribunale, in favore della posizione del Comune.

Nel commentare il pronunciamento, gli esperti del periodico online All-In Giuridica del Gruppo Seac sottolineano come il giudizio confermi il principio di legge secondo cui "Gli ispettori sono titolari di funzioni di prevenzione e accertamento limitate alle aree date in concessione alle aziende di trasporto pubblico da cui dipendono".

Nel dettaglio della causa in oggetto, chiariscono: "Mentre i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi hanno poteri di accertamento e contestazione soltanto per le 'violazioni in materia di sosta' e 'limitatamente alle aree oggetto ai concessione', per i soggetti di cui al comma 133 le funzioni di prevenzione e accertamento devono intendersi limitate alla 'sosta nelle aree oggetto di concessione' alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed 'inoltre' alle ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico', attribuite al personale ispettivo di dette aziende".