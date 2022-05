Il decreto automotive Giorgetti, che prevede incentivi per l'acquisto di auto e moto non inquinanti, è stato registrato oggi dalla Corte dei Conti. Per entrare in vigore bisogna aspettare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'operatività della specifica piattaforma.

Adempimenti - spiega il Mise - che saranno effettuato nel più breve tempo possibile.