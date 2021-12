Mims: revisione auto, dal 3/1 online piattaforma per rimborso

Sarà attiva dal 3 gennaio 2022 la piattaforma informatica denominata 'Buono veicoli sicuri' per chiedere il rimborso di 9,95 euro a compensazione dell'aumento, pari alla stessa cifra, delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore e rimorchi. Lo annuncia il Mims in una nota. Il contributo potrà essere chiesto per le revisioni effettuate dal primo novembre 2021, giorno in cui è entrato in vigore l'aumento tariffario, e per i tre anni successivi. Il 'buono' è concesso ai proprietari per un solo veicolo e per una sola volta.

Per presentare la domanda i cittadini interessati devono accedere alla piattaforma attraverso l'identità digitale Spid, oppure la Carta d'identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns), compilare il modello disponibile sulla piattaforma e allegare la copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della revisione. Il rimborso arriverà direttamente sul conto corrente.