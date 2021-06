Monopattini, ministro Giovannini annuncia campagna a scuola

"Sull'utilizzo in sicurezza del monopattino stiamo preparando una campagna di formazione nelle scuole. E' un tema che sta crescendo anche negli altri paesi dell'Ue. Dobbiamo garantire la sicurezza delle persone". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini all'evento Tech Talk di Repubblica.

"L'istituzione della figura del mobility manager sarà di grande aiuto per l'organizzazione della mobilità delle città", ha detto ancora Giovannini, spiegando di aver chiesto "all'Istat di fare un'indagine su come le famiglie pensano di organizzare la loro mobilità a partire da settembre".