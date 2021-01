Cala l'importo delle sanzioni per violazioni a codice strada

Calano, seppur con una variazione minima, gli importi delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada: a differenza degli anni passati, per effetto della variazione con segno negativo dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale), l'importo delle sanzioni ha infatti subito una diminuzione.

Il decreto interministeriale che introduce l'aggiornamento automatico a partire dall'inizio dell'anno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre. Sul sito della Polizia è pubblicata la tabella con le diminuzione degli importi, che nella maggior parte dei casi non supera la cifra di un euro nell'importo massimo previsto per la sanzione. Ad esempio, per il superamento dei limiti di velocità, le sanzioni rimangono uguali fino a 39 km/h oltre il limite, diminuiscono di un euro fino a 60 km/h e di due euro oltre i 60 km/h; per i sorpassi vietati più gravi (ad incroci, in curva, alle banchine di bus e tram), scendono di un euro mentre la diminuzione è di due euro per le auto che circolano senza assicurazione Rc.