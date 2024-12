Continental separa divisione Automotive da quotare in Borsa

Quotazione in Borsa della divisione Automotive dopo lo spin-off e cessione di alcuni rami di attività di ContiTech. Questi gli elementi principali del piano annunciato dal colosso tedesco della componentistica e dei pneumatici Continental.

E' destinato a fornire le forze per superare la crisi del settore e suoi altri dettagli - assieme agli obiettivi a breve e medio termine - verranno annunciati, è stato comunicato da Continental, all'Automotive Capital Markets Day nell'estate 2025.

Dopo l'approvazione del consiglio di sorveglianza nel prossimo marzo e la delibera dell'assemblea generale di Continental AG fissata per il 25 aprile, il completamento dello scorporo di Automotive come società per azioni europea (SE) con una quotazione in Borsa a Francoforte è previsto entro la fine del 2025.

L'azienda indipendente sarà poi gestita con un nuovo marchio (la cui introduzione prevista entro la fine di aprile 2025) da Philipp von Hirschheydt.

"La decisione del consiglio di amministrazione - ha detto Wolfgang Reitzle, presidente del consiglio di vigilanza - segna un'importante pietra miliare nella direzione di un costante aumento del valore di Continental. Sono convinto che lo spin-off Automotive sprigionerà nuove forze. Questo perché le aziende focalizzate sono più agili, soprattutto in tempi di trasformazione".

Prevista la cessione - che inizierà nel primo trimestre 2025 - delle attività di Original Equipment Solutions (OESL) che si occupa di prodotti in gomma per i produttori di automobili. OESL ha oltre 16.000 dipendenti e opera in 16 Paesi.

