Italia terzo mercato Jeep in Europa anche per il 2024

Anche nel 2024 l'Italia si è confermata il terzo mercato mondiale per Jeep con una quota di mercato del 4,4%. In particolare la Jeep Avenger in Europa ha fatto da mattatore dove è stata ordinata in 135 mila unità (80 mila solo nel 2024) ed è risultato il primo Suv e il terzo veicolo più venduto in Italia, raggiungendo a fine novembre la quarta posizione nelle vendite del modello elettrico in Europa (terzo posto in Francia e Olanda). La ripartizione di acquisti è stata per il 50% a solo motore termico, al 35% ibrido e al 15% elettrico. A fare il bilancio del 2024 e a parlare delle novità di casa Jeep per il 2025 è stato Eric Laforge, Head of Jeep Brand in Europa, che a Milano ha incontrato i giornalisti della stampa specializzata.

In particolare Laforge ha sottolineato che fuori dall'Italia le vendite sono passate dal 42 al 47 per cento. Di questi clienti, circa la metà sono privati. "Il mercato dove Jeep è cresciuta di più In Europa - ha detto Laforge - è quello del Regno Unito, con un aumento di vendite di 8.400 auto (+190%), seguito dall'Olanda con 2.800 autovetture (+60%) e Francia con 10.900 veicoli (+56%)". Per quanto riguarda le vendite di Avenger nel nostro Paese, Novella Varzi Country Manager Jeep Italia ha detto che il 70% degli acquirenti arriva da altri marchi e solo il 30% proviene dai clienti affezionati Jeep, che il cliente ha un'età media al sotto dei sotto i 50 anni e che il 35% delle preferenze arriva dalle donne.

Parlando invece delle prossime novità della casa del gruppo Stellantis, Laforge ha ricordato che in primavera esordirà la nuova Compass prodotta a Melfi e che è stata progettata interamente al centro design di Torino. "Jeep Compass - ha affermato - è sempre stata un auto molto apprezzata dai clienti italiani mantenendosi sempre ai vertici del segmento C.

Costruita sulla piattaforma Stla Medium, flessibile, la nuova Jeep Compass, che sarà leggermente più lunga di quella attuale, sarà disponibile in una varietà di opzioni di propulsione, dal completamente elettrico all'ibrido fino al motore a combustione interna".

Nel corso del 2025 arriveranno anche la Wagoneer S e la Recon, la prima dal design elegante e raffinato mentre la seconda più sportiva, la sorella del best seller Wrangler.

Entrambe saranno 100% elettriche. "La Recon - ha spiegato Laforge - è una vettura che si ispira alla filosofia della Wrangler per il fuoristrada anche estremo. La Wagoneer S, invece, sarà una vettura votata sia alle prestazioni su strada che a quelle fuori dalle canoniche vie di asfalto. Potrà infatti contare su un'autonomia di oltre 600 km con una singola carica e con i suoi 600 cavalli sotto il cofano consentirà un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, oltre alla coppia istantanea di oltre 800 Nm. La Jeep più veloce di sempre".



