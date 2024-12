Auto: a evento UNRAE analisi mercato 2024 e prospettive per il futuro

Torna a Roma l'evento annuale di UNRAE - Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri in Italia – e Luiss Business School, dedicato all’approfondimento dello scenario automotive nell’anno in chiusura e alle prospettive per l’annualità successiva. Il via alle 13:30 del 16 dicembre, con la presentazione della Ricerca dell’Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School, titolata “Dall’Automobile Sapiens, all’ Automobilista Sapiens? Reazioni, aspettative e timori nei confronti dell’auto della nuova specie”, che sarà illustrata dal Direttore Scientifico dell’Osservatorio, Prof. Fabio Orecchini. A seguire, dalle 14:30 la conferenza Stampa UNRAE, con dapprima l’intervento “tutto fumo, terra arrosto” dell’Astrofisico e Divulgatore Scientifico, Luca Perri, cui seguiranno gl’interventi di Andrea Cardinali e Michele Crisci, rispettivamente Direttore Generale e Presidente UNRAE, sotto il titolo “ritorno al futuro”. L’evento potrà essere seguito in streaming da www.ansa.it, mentre interviste e approfondimenti saranno invece disponibili su ANSA Motori.

