VinFast FV5 by Torino Design sbarca anche in Messico

Arriva dal Messico, e più precisamente dalla Durango Drivers' Union, un importante ordine alla vietnamita per fornire a quel Paese autovetture ed autobus elettrici ed accelerare così la transizione ecologica dei trasporti.

Come segnala VinFast è stato firmato un memorandum d'intesa (Mou) per collaborare con la Durango Drivers' Union includendo un potenziale acquisto di 3mila auto elettriche VF 5 e 300 autobus elettrici forniti dalla Vinbus che, in particolare, verranno impiegati per il trasporto pubblico a Durango City, in sostituzione dell'attuale flotta a benzina.

Inoltre, VinFast e la sua affiliata V-Green collaboreranno con la Confederation of Mexico Workers (CTM) nello studio, nell'impostazione, nell'installazione e nella gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli e autobus elettrici a Durango, creando una estesa rete di ricarica per soddisfare le esigenze dei veicoli di trasporto sia personali che pubblici.

Pham Thuy Linh, vice ceo di VinFast, ha dichiarato: "Siamo rimasti colpiti dal forte impegno dello Stato di Durango e di CTM per una transizione ecologica. Questa visione condivisa per un futuro sostenibile si allinea perfettamente con i valori fondamentali di VinFast".

"Con i nostri veicoli elettrici di alta qualità e l'esperienza dei nostri affiliati nella gestione dei taxi e nelle infrastrutture di ricarica, siamo fiduciosi nella nostra capacità di supportare lo Stato di Durango nella realizzazione della sua visione, creando un impatto duraturo sull'area e sul più ampio panorama messicano".

VinFast VF5 - il cui stile è stato firmato da Torino Design - è uno dei modelli elettrici che la marca vietnamita (parte del colosso locale VinGroup) ha lanciato nel mercato interno e in altri Paesi dell'area asiatica, mentre per l'offensiva negli Stati Uniti l'azienda utilizza le VF8, VF7 e VF6.



