Veicoli commerciali, mercato tiene a luglio ma crolla in agosto

Dopo 14 mesi consecutivi di crescita sostenuta, che avevano portato il primo semestre dell'anno a registrare un +17,7%, il mercato dei veicoli commerciali - secondo i dati dell'Unrae - nel mese di luglio è riuscito a mantenersi in territorio positivo, sia pure con un debole incremento del 2,3%: 16.879 immatricolazioni rispetto alle 16.499 di luglio 2023 (solamente 380 unità in più). Agosto ha invece registrato una flessione del 30,1%, con appena 7.652 immatricolazioni, 3.289 in meno di agosto 2023, e circa 400 in meno del 2022. Il bimestre luglio-agosto riporta una flessione del 10,6%, con 24.531 immatricolazioni. La battuta d'arresto di agosto abbatte all'11,4% il tasso di crescita dei primi otto mesi del 2024, con 136.500 unità immatricolate rispetto alle 122.571 dello stesso periodo del 2023.

A tre mesi dall'apertura della piattaforma Invitalia per la prenotazione dei nuovi incentivi, risulta utilizzato circa il 60% dei 53 milioni di fondi stanziati, con il 49% assorbito dai veicoli elettrici puri (Bev). Tuttavia, il mercato dei veicoli a zero emissioni rimane ancora bloccato, con una quota di Bev ferma all'1,7% nei primi otto mesi del 2024, meno della metà rispetto al 3,7% dello stesso periodo dell'anno precedente.

Negli 8 mesi il diesel guadagna quasi 4 punti di quota, e sale all'83,8% del mercato.

Il presidente dell'Unrae, Michele Crisci, sottolinea "l'andamento positivo delle prenotazioni dei veicoli elettrici che dovrebbe avere effetti positivi nei prossimi mesi sulle immatricolazioni, ma non sufficienti a raggiungere l'obiettivo europeo di una transizione più incisiva verso i veicoli a zero emissioni". L'Unrae auspica che possano essere aumentati gli importi dell'attuale Ecobonus e prevedere un piano strutturato per i prossimi anni, anche per accelerare il rinnovo del parco.

Crisci sottolinea che "una maggiore fruibilità dei fondi consentirebbe di svecchiare l'attuale presenza di mezzi obsoleti e potenzialmente insicuri sulle nostre strade. Oltre il 38% dei 4,460 milioni di veicoli in circolazione al 30 giugno (secondo le stime Unrae) è antecedente alla normativa Euro 4, con un'età superiore ai 18 anni".



