Agosto da +3% per Volvo Cars che incrementa vendite globali

E' stato un mese di agosto in crescita per Volvo Cars, che ha registrato vendite globali per 52.944 autovetture, con un aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. L'incremento è stato determinato principalmente dai risultati ottenuti dai modelli elettrici in Europa, mentre il mercato cinese si è rivelato più impegnativo. Le vendite di modelli elettrificati, completamente elettrici e ibridi plug-in, sono cresciute del 47% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, rappresentando il 47% di tutte le unità vendute nel mese di agosto. La quota di vetture a trazione completamente elettrica ha costituito il 25% di tutte le vendite nel corso del mese.

Nel periodo da gennaio ad agosto, le vendite complessive sono state invece pari a 498.464 autovetture a livello globale, in aumento dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2023. "Fa piacere - ha commentato Björn Annwall, chief commercial officer e deputy Ceo di Volvo Cars - vedere che siamo riusciti a chiudere il mese di agosto con vendite in continua crescita.

Vantiamo un marchio solido e continuiamo a riscontrare un notevole interesse da parte dei consumatori per tutta la nostra gamma".

In Europa, le vendite hanno raggiunto le 21.119 vetture in agosto, registrando un aumento del 32% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le vendite dei modelli elettrificati di Volvo Cars sono aumentate del 52% rispetto allo stesso periodo del 2023 e la quota dei modelli elettrificati ha rappresentato il 73% di tutte le auto vendute in Europa nel mese di agosto.

Negli Stati Uniti, invece, le vendite sono diminuite del 2% in agosto, attestandosi su un totale di 10.420 vetture. In compenso, le vendite di modelli ibridi plug-in sono aumentate dell'84% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sul mercato cinese Volvo Cars ha venduto 12.185 automobili, con una flessione del 23% rispetto all'agosto 2023.

Ad agosto, la Volvo XC60 è risultata il modello più venduto con 14.723 unità, seguita da XC40/EX40, con vendite totali per 10.668 esemplari e dalla EX30 con 8.346.



