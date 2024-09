Omoda&Jaecco: oltre 300mila unità vendute in 16 mesi

Continua la crescita, a livello globale, delle vendite di Omoda & Jaecco, come testimoniano i dati relativi al mese di agosto, nel quale sono state immatricolate 24.178 unità, continuando il trend delle oltre 20.000 unità mensili degli ultimi quattro mesi, il che ha portato il brand a superare le 300.000 unità vendute ad appena 16 mesi dal lancio. Al risultato hanno contribuito anche gli ultimi modelli, giunti velocemente sul mercato, ed il successo commerciale in Malesia, dove, ad un mese dal lancio, le vendite sono salite oltre le 1.000 unità. Comunque, il marchio non rallenta, e continua ad accelerare il processo di globalizzazione, visto che il 29 agosto è sbarcato nel mercato britannico, con l'obiettivo di proseguire la strategia "In Europe, for Europe".

Puntando sull'innovazione tecnologica e sul lancio continuo di nuovi modelli, il brand intende rispondere alle diverse esigenze dei consumatori a livello globale, e le vendite cumulative nel mondo che, dal debutto avvenuto nell'aprile dello scorso anno, sono cresciute fino a 307.954 unità, rappresentano una testimonianza della validità della sua strategia commerciale.



