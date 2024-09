Boom per le vendite di auto elettriche in Brasile

Le vendite di auto elettriche in Brasile nei primi otto mesi del 2024 hanno superato del doppio quelle dell'intero 2023. Lo riferisce in un comunicato l'Associazione nazionale costruttori autoveicoli (Anfavea) brasiliana, secondo cui alla data del 31 agosto sono state immatricolate 41.000 auto 100% elettriche rispetto alle 19.300 dello scorso anno. Per la prima volta inoltre quest'anno le vendite di auto elettriche hanno superato quelle di veicoli ibridi e ibridi plug-in. La stima di Anfavea è di superare le 60.000 unità vendute entro fine anno. I veicoli elettrici hanno preso il comando per la prima volta dall'inizio della serie storica iniziata nel 2020.

La quota di veicoli elettrici nel mercato automobilistico del Brasile ha raggiunto il 2,7% ad agosto, superando per la prima volta la soglia dell'1%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA