Jeep Avenger conferma il primato tra i suv in Italia

Jeep Avenger, disegnato presso il Jeep Design Studio Europe di Torino, conferma il primato tra i suv in Italia. Secondo l'elaborazione dei dati di mercato da parte di Dataforce, è il più venduto nei primi otto mesi del 2024, considerando tutte le motorizzazioni disponibili. Nello stesso periodo il Renegade, modello fabbricato in Italia, è sempre leader tra i B-suv ibridi plug-in con la proposta 4xe.

Questi risultati consolidano l'ottava posizione di Jeep sul mercato italiano nel periodo gennaio-agosto 2024 con una quota che sfiora il 4,5%. Jeep Avenger è il primo suv 100% elettrico del brand ed è disponibile anche con motore a benzina 1.2 da 100 cv con cambio manuale e in versione e-Hybrid con cambio automatico. Dal lancio ha raccolto diciassette premi assegnati dalla stampa internazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA