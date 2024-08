Lamborghini Temerario calzerà gomme Bridgestone

Lamborghini ha scelto Bridgestone come partner esclusivo per la realizzazione degli pneumatici dedicati alla nuova Temerario. Così, il produttore in questione ha sviluppato una linea completa di pneumatici per massimizzare le prestazioni della nuova sportiva del toro, che saranno disponibili in otto dimensioni da 20 e 21 pollici in concomitanza con il lancio della vettura previsto nel 2025. La partnership prosegue, dunque, dopo che le Lamborghini Huracán STO, Tecnica, Sterrato, Huracán EVO e Revuelto V12 Hybrid HPEV, hanno avuto pneumatici Bridgestone come primo equipaggiamento.

Nello specifico, Bridgestone ha realizzando versioni su misura dei pneumatici Potenza Sport e Potenza Race per l'equipaggiamento estivo e da pista della Temerario Nel dettaglio, Bridgestone Potenza Sport per Lamborghini Temerario offre un disegno del battistrada che massimizza la maneggevolezza sull'asciutto e sul bagnato ed esalta le prestazioni della vettura ad alta velocità, ed è disponibile anche in versione omologata Run-Flat. Potenza Race realizzato su misura da Bridgestone per Temerario, invece, è stato ideato essenzialmente per sfruttare le prestazioni della supercar, per cui offre un'eccellente aderenza, una maggiore maneggevolezza e prestazioni durevoli rivolte a chi guiderà la sportiva del toro anche in pista. Infine, Bridgestone ha sviluppato una versione custom per Temerario del suo pneumatico invernale Blizzak LM005, che consente alla supercar ibrida di esprimersi al meglio anche in condizioni di guida tipiche del periodo invernale, quindi con freddo, pioggia, neve e ghiaccio.



