In Cina stop definitivo al 'sogno' del brand elettrico HiPhi

La start-up cinese di auto elettriche di lusso HiPhi, che si era presentata sul mercato nel 2019 con ambiziosi programmi ha dichiarato bancarotta.

Lo comunica la Human Horizons, il gruppo che la controllava - affiancando ai progetti auto anche quelli per "una mobilità smart e per città smart"- e che ha deciso di non prolungare una situazione che aveva già obbligato a fermare la produzione HiPhi nello scorso febbraio.

Questo evento, ufficializzata giovedì dal tribunale della zona di sviluppo economico e tecnologico di Yancheng, pone ufficialmente fine al tentativo dell'azienda fondata da Ding Lei di attrarre gli investimenti necessari per riavviare la produzione dei tre modelli HiPhi cioè le X, Z e Y.



