Peugeot, bene mercato Italia a luglio: e-208 regina del segmento

Un altro mese positivo registrato da Peugeot in Italia grazie alla spinta dal successo delle sue proposte elettriche. La casa del Leone ha archiviato il mese di luglio con una quota di mercato vetture e veicoli commerciali del 5,16%, in crescita di 0,30 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

La quota di luglio nel mercato vetture è stata del 5,10%, in crescita di 0,46 punti percentuali rispetto a luglio 2023.Una grande spinta è venuta dalle vetture elettriche del brand del leone con una quota nel mercato relativo del 9,03%, in crescita di 2,52 punti percentuali. Peugeot e-208 è prima nel suo segmento mentre molto apprezzate dai clienti e vincitori sono anche Peugeot e-2008 ed e-3008.

La nuova e-208 ha ottenuto la vittoria e il favore dei clienti italiani grazie al suo design e i suoi contenuti tecnici.

La piccola della casa francese affascina i clienti italiani con un'offerta accattivante che permette di mettersi al volante con una rata mensile di appena 99 euro, con incentivi statali e rottamazione. Peugeot 2008, suv dal carattere elegante ed un design deciso, è disponibile da 149 euro al mese.

L'ultimo nato in casa Peugeot, il nuovo 3008, cattura l'interesse del pubblico con un'offerta a partire da 350 euro al mese.

