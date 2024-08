Industria automotive, a giugno -25% l'indice della produzione

A giugno, secondo i dati Istat, la produzione dell'industria automotive italiana nel suo insieme registra un calo del 25% rispetto a giugno 2023, mentre nel primo semestre del 2024 diminuisce del 16,3%. Lo mette in evidenza l'Anfia.

Il fatturato del settore automotive nel suo complesso presenta una flessione del 19,5% a maggio (ultimo dato disponibile), a causa di una componente interna in calo del 19,2% e di una componente estera a -19,8%. Nei primi cinque mesi del 2024 il fatturato cala invece del 6,8% (-12,1% il fatturato interno e -1,5% quello estero). Il fatturato delle parti e accessori per autoveicoli e loro motori presenta una variazione tendenziale negativa del 17,3% a maggio (-27,3% la componente interna e -3,6% la componente estera). Nel periodo gennaio-maggio 2024, l'indice del fatturato di questo comparto registra un decremento del 7,2%, con un calo del 14,2% della componente interna e una crescita dell'1,6% della componente estera.



