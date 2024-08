Pininfarina, ricavi in crescita del 28,4% nel semestre

Nel primo semestre 2024 il gruppo Pininfarina ha registrato un andamento di mercato migliore rispetto al corrispondente periodo del 2023 con un incremento dei ricavi totali di circa il 28,4% a 4,4 milioni di euro, contrapposto a un risultato operativo negativo per 0,1 milioni di euro anche se in miglioramento rispetto al dato negativo per 2,7 milioni di euro del periodo a confronto. Il semestre chiude con una perdita netta di 0,9 milioni di euro che si confronta con una perdita netta al 30 giugno 2023 pari a 3,7 milioni di euro.

Le disponibilità monetarie al 30 giugno, pari a 29,4 milioni di euro, si sono incrementate di 2,4 milioni di euro rispetto a quelle del 31 dicembre 2023. Il debito a medio/lungo termine verso banche è aumentato di 450 mila euro per effetto degli oneri figurativi sul debito della Pininfarina Spa. La società continua tuttora, senza particolari tensioni di cassa - spiega in un comunicato - a far fronte alle proprie obbligazioni tra cui quelle relative all'accordo di riscadenziamento del debito in corso (2016-2025) con alcuni istituti di credito.



