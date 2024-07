Sviluppo software auto: Bmw rafforza la Eclipse Foundation

Il Gruppo Bmw ha reso noto di essere passato alla posizione di membro strategico del gruppo di lavoro Software Defined Vehicle (Sdv) gestito dalla Fondazione Eclipse, di cui faceva già parte.

In questa posizione la Casa di Monaco va ad affiancare aziende e organizzazioni del calibro di Bosch, Huawei, Esa, Microsoft, Ibm, Mercedes e Sap con la comune finalità di "facilitare la collaborazione globale sulle tecnologie software open source da utilizzare nei veicoli moderni". Il contributo che il Gruppo Bmw porta all'iniziativa - si legge nella nota - sono oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo interno di software e ha fissato parametri di riferimento del settore in molte aree importanti, come l'accesso digitale ai veicoli tramite dispositivi intelligenti, aggiornamenti via etere in tutti i domini funzionali e propulsori, così come le strutture backend del veicolo.

"Bmw possiede il controllo della filiera del software - ha affermato Frank Weber, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG - dal chip al cloud e lo fa da generazioni. Il numero di funzioni digitali nelle automobili sta crescendo rapidamente.

Tutti gli attori del nostro settore possono trarre notevoli vantaggi da una maggiore cooperazione nello sviluppo e nella protezione di software che non si distingua dalla concorrenza.

Ecco perché stiamo contribuendo con la nostra esperienza al gruppo di lavoro Eclipse Sdv".

L'intero sistema dei veicoli moderni può contenere centinaia di milioni di righe di codice software. L'ambito continua a crescere rapidamente e molti produttori collaborano con i fornitori per sviluppare i propri pacchetti software per le funzioni di base.

Secondo la Eclipse Foundation anche nel settore automobilistico esistono numerose potenziali sovrapposizioni per quanto riguarda le funzionalità software di base. "Consideriamo l'open source come un modello di collaborazione attiva per lo sviluppo di software e ci aspettiamo molto dalle attività congiunte del gruppo di lavoro Eclipse Sdv - ha detto Christian Salzmann, vicepresidente del Bmw Group Global Software Strategy e Software Factory - Come contributore attivo a progetti open source come 'Zuul', portiamo già sul tavolo molta esperienza rilevante".

