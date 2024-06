Bmw inaugura un nuovo reparto di stampaggio a Spartanburg

Bmw ha celebrato i 30 anni dell'impianto di Spartanburg, negli USA, precisamente nella Carolina del Sud e, nell'occasione, ha inaugurato un nuovo reparto stampaggio all'avanguardia, dove verranno realizzati i pannelli esterni del corpo vettura della nuova X3, comprese le portiere ed il portellone posteriore. Bmw Group ha investito oltre 200 milioni di dollari per costruire il reparto di stampaggio che occupa un'area di circa 20.000 metri quadrati. Un investimento che ha portato oltre 200 nuovi posti di lavoro.

La circostanza ha visto anche la presentazione al pubblico della quarta generazione della X3, che verrà lanciata sul mercato in autunno. Il Suv della casa dell'elica è stato costruito in oltre 1,7 milioni di esemplari nello stabilimento Spartanburg dal 2010. Un impianto in cui, entro il 2030, verranno costruiti almeno sei modelli completamente elettrici, che monteranno batterie realizzate nella vicina Woodruff. "Dopo 30 anni di produzione di successo, stiamo ulteriormente espandendo il nostro impegno - ha dichiarato Milan Nedeljković, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG e responsabile della produzione - verso la fine del 2026, la produzione di veicoli sportivi completamente elettrici inizierà qui a Spartanburg, un ulteriore passo verso il rafforzamento della nostra resilienza globale".



