Stati Uniti, bassa marea per mercato delle auto elettriche

Un giudizio qualitativo degli analisti di JD Power sottolinea che il mercato dei modelli elettrici negli Stati Uniti sta vivendo un 'momento di bassa marea'.

Un'affermazione che Elizabeth Krear, vicepresidente della divisione veicoli elettrici di J.D. Power rende ancora più preoccupante aggiungendo che "non è chiaro quanto durerà".

Le difficoltà commerciali del settore Bev sono ancora più evidenti se si passa alle valutazioni quantitative: come riporta l'autorevole magazine professionale WardsAuto la la disponibilità di veicoli elettrici (cioè la possibilità di ottenere auto e pick-up in pronta consegna) è pari a 54,3 che è il livello più alto mai raggiunto su una scala di 100 punti.

Secondo i dati di JD Power, la propensione degli acquirenti nei confronti del modelli elettrici è scesa al 24% quando un anno fa, quella cifra era del 26%.

Chi esprime dubbi o addirittura un atteggiamento di 'rifiuto' lo fa sottolineando la mancanza di disponibilità di stazioni di ricarica, ma anche il prezzo di acquisto elevato, l'autonomia limitata, le lunghe attese per ricaricare e - di caso in caso - l'impossibilità di ricaricare a casa o al lavoro.

"La quota di vendita al dettaglio di veicoli elettrici, pur evidenziando alcuni punti di crescita per alcuni modelli specifici - ha ribadito la Krear - non sta crescendo allo stesso ritmo della loro disponibilità". E il crescere degli stock "sta introducendo programmi di vendita aggressivi nel segmento dei veicoli elettrici".

Per J.D. Power resta il dubbio "se gli acquirenti li troveranno abbastanza attraenti". Sconti e incentivi rischiano infatti di ridurre i profitti già limitati dei concessionari.

"L'incidenza media degli incentivi per veicolo è cresciuta del 48,1% da maggio 2023 - ha spiegato Thomas King, presidente della divisione dati e analisi di JD Power - ed è attualmente sulla buona strada per raggiungere i 2.640 dollari.

Espressa come percentuale del prezzo consigliato, il valore degli incentivi è attualmente al 5,3%, con un aumento di 1,7 punti percentuali rispetto a un anno fa".

Nel caso dei light truck e dei suv - evidenzia WardsAuto - l'incidenza media degli incentivi per unità a maggio è stata di 2.710 dollari, in aumento di 877 dollari rispetto a un anno fa, mentre quella per le auto è stata di 2.341 dollari, in aumento di 767 dollari rispetto al 2023.



