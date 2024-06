Clienti Volvo in Usa scelgono S60 e snobbano elettrica C40

Contrariamente alle aspettative di Volvo, che negli ultimi anni si è fortemente impegnata nell'elettrificazione, il mercato degli Stati Uniti ha evidenziato nel mese di maggio una radicale inversione di tendenza.

Il modello 'tradizionale' S60 ha infatti segnare un vero boom, con una crescita del 281,3% rispetto al maggio dello scorso anno, mentre la C40 elettrica - con sole 91 unità immatricolate nel Paese - ha evidenziato un crollo dell'89,1% sempre in confronto al maggio 2023.

Per S60 si è trattato di un conferma dell'attenzione dei consumatori Usa per questo modello con motore 4 cilindri turbo da 2,0 litri che sviluppa 247 Cv. Dall'inizio dell'anno le vendite da inizio anno sono arrivate a 7.781 unità (+255%) mentre nei primi 5 mesi del 2023 erano arrivate a sole 2.192 immatricolazioni.

L'analisi dei primi 5 mesi conferma, invece, che i clienti Usa della Volvo hanno letteralmente 'staccato la spina' alla elettrica C40. In Usa il coupé crossover elettrico (il cui listino parte da 54.895 dollari) è stato venduto tra gennaio e maggio 2024 in sole 491 unità.



