Arrivato a 689,2 GWh consumo globale nel 2023 di batterie Ev

A livello globale il mercato delle batterie per auto elettriche e Phev è cresciuto anche l'anno scorso raggiungendo il ragguardevole valore di 689,2 gigawattora (GWh) distribuiti sulle strade di tutto il mondo. Come indica ricerca degli analisti di Adamas Intelligence questo valore rappresenta il 40% in più circa rispetto al 2022, una crescita che è in linea con l'aumento delle immatricolazioni di vetture elettriche pure e ricaricabili, che nell'anno passato hanno fatto segnare un +35%, raggiungendo quasi 13,7 milioni di unità.

Se il trend proseguirà con questo abbrivio, non è escluso - segnala Adamas Intelligence che il 2024 porti al livello record di 1 terawattora (TWh), cioè 1.000 GWh, dedicati alla sola mobilità. A titolo di confronto il mercato delle batterie aveva totalizzato 134,5 GWh nel 2020, salendo a 286,2 GWh l'anno successivo è a 488,3 GWh nel 2022. Lo studio evidenzia anche che i quasi 690 GWh del 2023 rappresentano da soli il 37% di tutta la capacità mai distribuita e superano il volume complessivo distribuito in 8 anni, tra il 2014 e il 2021. La classifica delle Case che hanno montato più batterie nel 2023 vede al primo posto Tesla con 132,1 GWh (+37% rispetto al 2022), seguita da Byd (101,6 GWh +51%), Gac Aion (31,1 GWh +75%),Volkswagen (30,3 GWh +21%) e Bmw (29,1 GWh +76%).

