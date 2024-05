Omoda&Jaecoo puntano su nuova rete di vendita italiana

Una nuova rete vendita italiana per Omoda&Jaecoo, la nuova società del Gruppo Chery, che ha annunciato la costituzione di una struttura capillare che copre l'intero territorio nazionale. L'operazione rientra nel programma di affermazione del marchio sul mercato italiano e il consolidamento della posizione di Omoda&Jaecoo tra le aziende del settore automotive.

I nuovi Brand Omoda e Jaecoo si presentano al pubblico italiano con una gamma di veicoli che puntano sulla tecnologia avanzata, sull'affidabilità e sul design. "La scelta di collaborare con le principali società di dealer - si legge in una nota diffusa - rappresenta una garanzia della volontà di offrire un servizio di eccellenza ai clienti. Omoda&Jaecoo considera l'esperienza e la professionalità di questi partner elementi fondamentali per il proprio successo in Italia".

La rete di vendita italiana di Omoda&Jaecoo avrà concessionarie allestite con grafiche e arredamenti che rispecchiano lo stile e i valori dei marchi Omoda e Jaecoo, con una consulenza professionale e personalizzata per la scelta del veicolo più adatto alle esigenze di ogni cliente. I saloni, dislocati strategicamente sul territorio con gli annessi centri di assistenza, garantiscono servizi di manutenzione e riparazione con ricambi originali e tecnologie all'avanguardia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA