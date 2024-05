Stellantis promuove con sue offerte auto prodotte in Italia

Stellantis aggiunge agli incentivi statali offerte specifiche per Fiat, Alfa Romeo e Jeep. La principale riguarda la 500 elettrica con 'il social leasing by Fiat': i primi mille clienti privati con un Isee sotto i 30.000 euro, che rottameranno un'auto vecchia, potranno guidare la vettura, per tre anni senza alcun costo. L'iniziativa 'Diamo valore al Made in Italy è rivolta ai veicoli dei band Alfa Romeo, Fiat, Jeep, prodotti negli impianti italiani "a conferma del ruolo cruciale del Paese all'interno dell'azienda. Una doppia azione, quella governativa e quella di Stellantis, che porterà effettivi positivi non solo per i clienti Italiani ma anche per le stesse attività produttive negli stabilimenti nazionali".

L'iniziativa che riguarda la Fiat 500e, prodotta nello stabilimento di Mirafiori, a Torino, punta - spiega Stellantis - a rafforzare il profondo legame che da sempre unisce il brand e l'Italia, rendendo accessibile a tutti l'innovazione tecnologica per una mobilità sempre più sostenibile e responsabile. La Fiat 500e, in promozione con il supporto di Stellantis Financial Services, sarà disponibile nel colore Ice White, con anticipo zero e canone zero, scegliendo se riscattarla oppure restituirla dopo 36 mesi. Per chi non ha i requisiti per accedere all'offerta Social leasing by Fiat sarà possibile guidare la Fiat 500e con un canone a partire da soli 39 euro in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 2.

La Panda Hybrid, sarà offerta, grazie ai nuovi incentivi del governo e al contributo del Bonus Tricolore Fiat e al finanziamento Stellantis Financial Services, a partire da 9.700 euro. Azioni promozionali sono previste da Alfa Romeo per il Tonale e il Tonale phev prodotti a Pomigliano con un extra supporto fino a 1.000 euro messo a disposizione dalla casa del Biscione, che sale fino a 1.500 euro per Giulia e Stelvio prodotte a Cassino. L'iniziativa di Stellantis riguarderà anche i suv Jeep Renegade e Compass prodotti a Melfi.

"Gli incentivi tanto attesi - commenta Santo Ficili, managing director di Stellantis Italia - sono finalmente arrivati e saranno molto importanti per tutti gli italiani per sostenere la transizione energetica attraverso i veicoli a minore impatto ambientale, soprattutto elettrici. In questo contesto, Stellantis ha deciso di rafforzare il proprio impegno nei confronti delle vetture prodotte in Italia, di brand come Alfa Romeo, Fiat e Jeep, con offerte promozionali molto interessanti e differenziate per tutte le fasce. Ancora una volta, infatti, supportati da Stellantis Financial Services, abbiamo attivato azioni che consentono una grandissima accessibilità al prodotto, dalla Fiat 500e fino alla gamma Alfa Romeo, e in particolare il Tonale, passando per le Jeep Renegade e Compass. Senza dimenticare la fantastica Fiat Panda offerta a un prezzo molto accattivante".





