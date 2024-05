Honda 0 Saloon sarà prima elettrica di una nuova gamma

I concept elettrici Saloon e Space-Hub presentati da Honda al Salone di Detroit di quest'anno sono destinati a diventare realta, nell'ambito di una nuova linea prodotti che si chiamerà Honda 0. Il primo modello della nuova offerta sarà proprio la Saloon e verrà commercializzato negli Stati Uniti nel 2026: si tratterà di una vettura dalle linee aerodinamiche e coinvolgenti. Seguiranno a breve altri 6 modelli. Per far questo Honda raddoppierà l'investimento in dieci anni previsto nel 2022 sulle vetture elettriche, passando da 5 a 10 trilioni di yen, pari a circa 60 miliardi di euro.

Ad anticipare il cambio di passo della Casa nipponica nell'ambito della mobilità a zero emissioni è stato Toshihiro Mibe, presidente e amministratore delegato di Honda Motor Co, in una conferenza stampa online in diretta da Tokyo, cui ha chiarito la strategia per l'elettrico a breve e medio termine del Costruttore del Paese del Sol Levante. "La gamma Honda 0 prevede 7 nuovi modelli che saranno lanciati tra il 2026 e il 2030 - ha chiarito Mibe -, per essere commercializzati dapprima in Nord America e poi globalmente". L'offerta includerà appunto la Saloon, derivata dal concept presentato a Detroit, che aprirà la strada alla nuova gamma nel 2026. Nello stesso anno saranno presentate una Suv di prezzo accessibile, che rappresenterà l'entry level della nuova gamma, e una Suv di medie dimensioni.

Per il 2027 è atteso un Suv di grandi dimensioni, a sette posti. Nel 2028 sarà la volta di una sport utility compatta, nel 2029 arriverà un "suvvino" e nel 2030 sarà lanciata una berlina compatta. Tutti i nuovi modelli nasceranno su una piattaforma dedicata. "La produzione di veicoli elettrici e a combustione interna proseguirà su linee diverse delle stesse fabbriche sino al 2026 - ha spiegato Mibe nel corso del suo intervento - per passare alla produzione di veicoli elettrici in impianti dedicati a partire dal 2030, con la prima struttura operativa in Canada". Non bastasse la nuova carica di vetture elettriche Honda 0, il Ceo della Casa giapponese ha aggiunto che è intenzione del Costruttore aggiungere all'attuale line-up di quattro modelli a batterie per la Cina, presentati nel 2023 e quest'anno, altri tre, "per un totale di 10 nuovi modelli entro il 2027, per vendere localmente solo vetture elettriche a partire dal 2035".

Per il mercato Giapponese, invece, Honda prevede l'introduzione della moto elettrica MPP e di un van compatto a batterie già da quest'anno e il debutto nel 2025 di quattro vetture ultracompatte, le cosiddette key cars. "Vogliamo continuare a offrire alla gente il piacere della mobilità - ha sottolineato il presidente -. Honda non ha cambiato la sua convinzione che i veicoli elettrici siano la soluzione più efficace nell'area dei prodotti di piccola mobilità come motociclette e automobili, e l'obiettivo di elettrificazione di Honda è di far sì che i veicoli elettrici e Fuel Cell a idrogeno rappresentino il 100% delle sue vendite globali di veicoli entro il 2040 rimane invariato. Honda deve guardare avanti al periodo di diffusione dei veicoli elettrici e costruire un forte marchio di veicoli elettrici e una solida base di business dei veicoli elettrici in una prospettiva a medio e lungo termine", questo è il punto di partenza per le nuove Honda 0.

