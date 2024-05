Alla Marelli di Sulmona mancano forniture, ferma per 3 turni

Anche lo stabilimento della Magneti Marelli di Sulmona si ferma per tre turni lavorativi. Lo stop, come comunicato dall'azienda alle organizzazioni sindacali, è dovuto a problemi di fornitura di alcuni componenti: padiglioni e condotte dell'aria per i furgoni. Se nello stabilimento Stellantis di Atessa sono saltati due turni lavorativi, in quello peligno della Marelli il fermo produttivo riguarda tre turni: il primo turno dalle 8 alle 14, il turno centrale dalle 7.45 alle 16.15 e il secondo turno dalle 14 alle 22. La fermata sarà comunque oggetto di recupero. Intanto le sigle sindacali attendono la fissazione dell'incontro in Regione sulla vertenza Marelli che rischia il ricorso agli ammortizzatori sociali da giugno mentre lo stop alla produzione del Ducato è fissato per il 2028. Una situazione che preoccupa i 480 lavoratori dello stabilimento peligno, di cui 47 impiegati e il resto operai.



