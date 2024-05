Nissan: per il futuro occorre flessibilità nei propulsori

L'impegno per il raggiungimento degli obiettivi di elettrificazione a lungo termine di Nissan resta immutato ma nei prossimi anni la Casa giapponese - in risposta alla domanda globale di auto elettriche inferiore alle aspettative - svilupperà un'offerta 'flessibile' di tecnologie di propulsione.

Lo ha detto, in occasione della conferenza Future of the Car organizzata dal Financial Times 2024 il ceo di Nissan Makoto Uchida, che ha aperto i lavori.

"Vi abbiamo sempre detto che l'elettrificazione ha senso se fa parte della scelta del cliente - ha affermato - ma sappiamo che il ritmo attuale di adozione è rallentato. In ogni caso il nostro obiettivo finale sarà lo stesso".

"La chiave per andare avanti sarò il modo con cui manterremo la nostra tabella di marcia in modo sufficientemente flessibile rispetto alla situazione attuale. E dovremo differenziare la nostra strategia di elettrificazione in ciascun mercato".

Nel ribadire che la flessibilità per adattarsi alle situazioni e alla domanda "sarà fondamentale" Uchida ha avvertito che il ritmo della tabella di marcia "potrebbe dover essere adattato in modo flessibile".

Ed ha concluso che la questione è se l'azienda "potrà fornire il prodotto adeguato alla domanda dei clienti. Tutto questo monitorando ovviamente l'accettazione e il gusto dei clienti".

